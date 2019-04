15 000 euros en faveur de l’enfance et de l’éducation

Une belle soirée de gala caritative s’est tenue récemment en faveur de l’enfance à la Salle Belle Époque de l’Hôtel Hermitage de Monaco. L’évènement était organisé par les associations Les Amis du Liban et l’Amade, sous le haut patronage de la Princesse de Hanovre, en partenariat avec le Monte-Carlo Country Club.

La soirée s’est déroulée présence de du Prince Albert II de Monaco et de nombreuses personnalités (1).

Cette soirée, organisée grâce à l’appui bénévole de la société monégasque d’organisation d’évènements Geo, a vu se produire pour un concert intimiste le célèbre pianiste et compositeur libanais d’origine arménienne, Guy Manoukian, pour le plus grand plaisir de la communauté Libanaise réunie à cette occasion. S’ensuivirent défilé de mode, danses orientales, animation artistique chorégraphiée autour du thème du tennis, avant de terminer par une soirée DJ.

Une tombola et une vente aux enchères ont permis de contribuer au profit de la cause commune partagée par les deux associations : l’accès à l’éducation secondaire des jeunes filles. Parmi les lots présentés à la vente, le nom de la nouvelle variété de rose créé par le pépiniériste Meilland, le Fanion de la coupe du monde 2018 de la finale France-Croatie, le maillot officiel de l’équipe de France de Football, championne du monde 2018, dédicacé par l’équipe et son entraîneur, Didier Deschamps.

Projet de construction de collèges au Niger

Grâce à la générosité des personnes présentes et des partenaires, près de 150.000 €euros ont pu être récoltés au cours de cette soirée. Ces fonds vont permettre à l’amade de poursuivre son projet de construction de collèges au Niger en vue de promouvoir l’accès des jeunes filles au secondaire. Le projet porté au Liban, sera quant à lui investi fin mai à l’occasion d’une mission commune sur le terrain et ciblera plus spécifiquement la scolarisation de jeunes filles Libanaises vulnérables ainsi que des réfugiées.