13.000 arbres ont été plantés par la mairie de Monaco depuis 2008

Parents et enfants ayant eu un enfant déclaré à Monaco entre 2021 et 2022 étaient conviés à rejoindre au parc Princesse-Antoinette le maire Georges Marsan, et ses adjoints Marjorie Crovetto, Jacques Pastor et Chloé Boscagli Leclercq, afin de marquer symboliquement la 14e édition de l’opération "une naissance=un arbre".