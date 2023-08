24 euro la pinte de bière, pourboires forcés, refus de carafe d'eau: "la majorité n’ont pas ce genre de démarches", assure un professionnel du secteur

Un témoignage qui parle de lui-même... De passage à Cannes il y a quelques jours, ce touriste parisien et ses amis se souviennent encore de leur halte dans un restaurant de l’hypercentre.

Arrivés à 23h30, les six convives ont décidé de boire un coup en terrasse. Deux pintes (50cl) de bière, deux thés à la menthe "pas fraîche, alors que décrite comme telle..." et un Coca Zéro. Montant ? 84 euros! "La justification: c’est le tarif de nuit... Même sur la tour Eiffel, les prix sont moins chers. Fuyez les amis, c’est du vol!" a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Les représentants des plagistes, hôteliers et restaurateurs eux, sont unanimes : "Il ne faut pas faire de quelques exceptions une généralité. Tout le monde travaille très dur !" "Il y a une augmentation des tarifs chez la plupart des socioprofessionnels due à plusieurs facteurs : inflation des produits, prix de l’électricité qui a triplé, masse salariale qui a augmenté et remboursement des Prêts garantis par l’État accordés pendant le Covid", concède Christine Welter, présidente du syndicat des hôteliers du bassin cannois.

Hors de question de pressuriser les clients

"Certains ont peut-être mis la barre un peu haut niveau prix, mais la majorité n’ont pas ce genre de démarches", insiste Olivier Rotondaro, président du syndicat cannois des plagistes et gérant de la plage Le Rado. "Le transat à la demi-journée ne se fait plus depuis une dizaine d’années. Mais on est commerçants et on fait un geste lorsque des clients ne restent que quelques heures." Concernant l’incitation aux pourboires, "hors de question de pressuriser les consommateurs."

"Je n’ai pas eu de remontées en ce sens. Le service est inclus dans l’addition, c’est évidemment au client de choisir s’il veut laisser quelque chose", assure Alain Lahouti, président des restaurateurs cannois (UMIH 06). "Idem pour le refus de carafes d’eau, c’est un évènement isolé. C’est gratuit pour tous les consommateurs. " Les accompagnements payants ? "Dans les habitudes de consommation, le plat vient avec une garniture. Les clients peuvent d’ailleurs souvent la changer gratuitement. Si certains veulent faire payer l’accompagnement, ils ont le droit, c’est la liberté des prix... tant que ceux-ci sont affichés. Ainsi, le client a le choix en toute connaissance de cause."

Et si certains restaurants ont des prix conséquents, le représentant garantit qu’avec "plus de 500 restaurants à Cannes, il y en a pour tous les budgets, et il est encore possible de manger pour 20 euros..."