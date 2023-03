11 photos pour revivre le Bal de la Rose version Bollywood à Monaco

Moteur! Action! Un couple déambule sous le regard d’une caméra qui les suit. Le tout au milieu de danseurs en saris et de joueurs de sitars. Welcome to Bollywood ! Bollywood sur Méditerranée…

Pour la 67e édition du Bal de la Rose samedi soir, le cap a été mis vers l’Inde et les studios de Bombay où sont produits les films colorés et festifs de Bollywood. C’est précisément vers cet univers que le metteur en scène de la soirée, Christian Louboutin, voulait emmener les 800 convives réunis pour cette nuit caritative au profit de la Fondation Princesse Grace.

Une fois les invités installés autour du prince Albert II, de la princesse Caroline et de ses enfants, c’est un spectacle rythmé et efficace qui s’est ouvert, renouvelant le genre dans la Salle des Étoiles sertie d’un décor total évoquant l’architecture d’une ville indienne dans un beau jeu de lumière sur les murs en carton-pâte.

L’ensemble des artistes venus d’Inde pour assurer le spectacle, réunis sur le tapis rouge pailleté cette année, en référence aux affiches de cinéma bollywoodiennes. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Christian Louboutin, la princesse Caroline, le prince Albert II et Stéphane Valeri. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Dans la Salle des Étoiles, 800 couverts avaient été dressés sur des nappes aux couleurs chaudes rappelant les teintes des saris. Le tout agrémenté de roses, d’œillets et de jasmin odorant. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Expérience totale

Sur scène, l’espace était presque trop petit pour accueillir les danseurs venus d’Inde avec, dans leurs bagages, leurs chants et danses traditionnels pour plonger complètement dans une comédie musicale bollywoodienne.

Christian Louboutin en avait écrit le scénario. Celui de Beauty, jeune femme évanouie que seule la beauté absolue réveillera. La Belle de Bombay s’endort sur le plateau alors qu’autour d’elle on chante et on danse. À défaut de réveiller Beauty, le rythme communicatif s’empare de la salle, où dans les assiettes, les équipes de la SBM ont eu l’audace de marier le thème à la cuisine: black cod tandoori, agneau korma et nan en guise de pain… Expérience totale!

Un ange venu du ciel vient réveiller la Beauty du spectacle en lui apportant une paire d’escarpins… griffés Louboutin forcément! Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Moment suspendu quand le Premier danseur de l’Opéra de Paris, Jérémy-Loup Quer, a interprété une pièce du ballet de La Bayadère, transformé en idole dorée. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

À ceux qui ont coutume de dire que les galas sont des soirées qui s’éternisent, le Bal de la Rose 2023 a répondu par la modernité. Le service du dîner débuté vers 21 h 30 n’aura pas duré plus de deux heures. Laissant à peine aux convives le temps de souffler dans cet Express pour Bollywood, entre la valse à quatre temps du menu et les numéros du spectacle s’achevant - au réveil de Beauty - dans une danse finale frénétique obligeant à rejoindre le mouvement.

Le souverain est le premier debout pour ovationner la troupe. Et le public n’a pas le temps de se rasseoir quand - dans une explosion - déboule sur scène le bondissant Mika.

Son énergie communicative, Mika sait la partager, donnant un spectacle un entrain remarquable. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Relax, take it easy

Semelles rouges aux pieds et voix haut perchée, Mika est là, en guest star, pour clôturer le spectacle pensé par son ami Christian Louboutin, et faire le show. Les premières notes de Love Today donnent le tempo. Les rythmes indiens cèdent vite la place à la pop européenne du chanteur britannique. La salle est debout et se déhanche, prête à embarquer dans un train d’enfer: Ice Cream, Relax, Elle me dit, Big Girls. Mika aligne ses tubes, danse sur son piano, et ne fait pas descendre le cardio des invités. Jusqu’à son hit - bien nommé pour la Principauté - Grace Kelly qui soulève tout le Sporting, prêt à enchaîner.

Un pas de plus et Charlotte Casiraghi est la première à investir la scène alors la djette Nathalie Duchene fait s’envoler de ses platines l’inoxydable Paper Planes de M.I.A. Le public plane, le voyage s’achève. Il est minuit. Coupez!

Pour le final, les danseurs de tous les tableaux sont venus rejoindre Mika sur scène, au moment où il interprétait son premier tube, Grace Kelly, qui le relie forcément à Monaco. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Emportés par les rythmes des tubes de Mika, les convives prennent d’assaut la piste avant que le dessert ne soit servi. Au premier rang, Charlotte Casiraghi mène la danse, aux côtés de Stéphane Bern. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Parmi les convives, le tennisman Gaël Monfils et son épouse Elina Svitolina étaient de la partie. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Béatrice et Pierre Casiraghi. Photo Cyril Dodergny et Pierre Villard/SBM.

Collier en or blanc et escarpins de collection pour la tombola Fidèle à son rôle de Monsieur Loyal, Stéphane Bern a endossé à nouveau son costume de grand ordonnateur de la tombola pendant le dîner. Une mission accomplie cette année avec un petit garçon indien de la troupe des danseurs incarnant "la main innocente" chargée de piocher les numéros gagnants. En achetant leur place au gala, chaque convive reçoit un numéro susceptible d’être le chiffre gagnant d’un des huit lots de luxe de la tombola, offerts par des sociétés mécènes. Clou du tirage cette année: un collier en or blanc de 18 carats et diamants issu de la maison Chanel. Christian Louboutin avait également offert une paire d’escarpins sortie de ses collections et réalisée à partir de saris du couturier indien Sabyasachi Mukherjee. La gagnante - appréciant visiblement les souliers Louboutin - a poussé un cri de joie quand son numéro a été annoncé. Entre les deux: des séjours dans les palaces de la SBM, un voyage en avion privé, de la maroquinerie de luxe et du champagne composaient les lots tous dispersés en quelques minutes.