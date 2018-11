11-Novembre : un chemin du souvenir dans la ville

C'est un temps de mémoire, de patriotisme et d'histoire que nous nous apprêtons à vivre dans le cadre des commémorations du Centenaire de l'Armistice 1 918. Aux côtés des associations patriotiques, de l'Union nationale des combattants et de son président Marc Terrosi, nous avons souhaité que ces célébrations soient à la hauteur de l'importance de l'événement », annonce Gérard Spinelli, le maire de Beausoleil. Et en effet, plusieurs expositions, conférences, une reconstitution historique et des cérémonies sont au programme, vendredi, samedi et dimanche. Tour d'horizon de ce chemin du souvenir à travers la ville.

Reconstitution « La vie dans les tranchées »

L'exposition présentée par le Comité de commémoration d'époque et son président Louis Dental sera inaugurée samedi à 11 h, sous le chapiteau installé pour l'occasion place de la Libération. Un des temps forts de ce week-end puisque le public est invité à découvrir une véritable reconstitution historique de la vie des soldats...