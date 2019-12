Nous avons rassemblé 110 bénévoles. Sans eux, U Giru de Natale n’existerait pas ! » Hier, Bastien Isaia, président de l’association sportive de la Sûreté publique, s’est réjoui, après la course, d’avoir réuni autant de bonnes volontés et de participants. Près de 1 800 coureurs, jeunes et moins jeunes, amateurs et professionnels, ont pris le départ hier matin sur la ligne du Port Hercule. Deux cents enfants d’abord, à 9 heures, puis 9 h 30. Puis, le top fut donné pour les goélettes qui accompagnent les enfants malades à 10 h 20 avec les associations Monaco Liver desorder, Trail pour tous et Team Nissa Triathlon. Et enfin les adultes à 10 h 30... « C’étaient nos 25 ans. On a rassemblé 110 bénévoles. Sans eux, ce serait impossible à organiser » affirme le président.

À midi, et après dix kilomètres de course, 90 prix ont été remis au niveau de la route de la Piscine.

Car de nombreux challenges étaient organisés ; dont le challenge uniforme qui a classé les Carabiniers du Prince en haut du podium, puis les Pompiers de Monaco et enfin la Sûreté publique. Ont été mis également à l’honneur et notamment dans la course, les participants du Challenge Suisscourtage, du Challenge PACA et du Challenge des clubs. À noter que U Giru de Natale a tenu, cette année, à faire un don de 2 000 euros à la Fondation Princesse Charlène. Une contribution qui va également dans l’esprit du soutien des sportifs aux causes défendues par la Princesse. J.d.