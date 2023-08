"Vous repérez vite les produits sans défaut": comment la production locale tire son épingle du jeu sur le marché du cours Saleya de Nice

"Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c’est toi!". Devant son parterre de tomates et melons, Françoise Acket pousse la chansonnette. Et ce, pour le plus grand plaisir des badauds du cours Saleya de Nice.

Aux premières notes, un groupe de touristes étrangers dégainent leur smartphone. Hashtag "This is so French." Carte postale toute trouvée pour offrir une saveur authentique. Pour l’ambiance, on y est.

Mais pour le panier? Comment faire la différence entre ce qui est local ou non sur les étals?

"Chez nous, vous ne trouverez pas de tout"

Le long du marché mythique, les professionnels s’accordent sur ce point: ils l’écrivent noir sur blanc. Comme Eric qui donne dans le saucisson de l’arrière-pays et la tomme du cru. Une cocarde vient orner les recettes d’aqui. "C’est ce que cherchent les clients en venant ici. Après, cela ne suffit pas. La meilleure façon de convaincre, c’est de faire goûter", tranche-t-il en dégainant une planchette en bois.

"Chez nous, vous ne trouverez pas de tout, tout le temps. En ce moment le basilic et le persil on évite, il fait trop chaud ça cuit", soutient Thierry Costa devant ses aubergines et concombres, qui rivalisent de souplesse et d’inventivité sur leur forme.

Sur l’ardoise, le message à la craie est clair: producteurs à Saint-Laurent-du-Var. Et quand on s’intéresse plus profondément à son travail, le couple sort un album photo. On y voit les quatre saisons défiler, la serre, les pousses en plein air, les figues, les mûres…

"C’est bien parce que l’on veut consommer local que l’on s’arrête ici", sourit Laurent, qui saisit son petit sac de victuailles avant de repartir avec son toutou. "Ce sont vraiment les gens d’ici qui sont particulièrement attentifs à la provenance des fruits et légumes, et attachés à ça", commente l’agriculteur présent sur le cours depuis 1992.

"Ça ne me dérange pas de payer plus cher"

Le circuit court a un prix. Ça, Estelle ne s’en cache pas. "C’est vrai que les touristes étrangers regardent davantage les prix et ne vont pas chercher à faire la différence entre ce qui vient vraiment d’ici ou d’ailleurs. Mais c’est un parti pris", défend la jeune femme qui propose ses courgettes trompettes de Nice à 5,90 euros le kilo. Son petit plus: des affichettes sur lesquelles son grand sourire est affiché. Une manière de rappeler quels produits viennent de chez elle. "Ça ne me dérange pas de payer plus cher", indique Sylvie en haussant les épaules devant les cagettes de plusieurs stands: "Par les temps qui courent, on fait plus attention, mais on essaie surtout de mieux acheter."

Mais se fait-on facilement blouser? "Vous les repérez vite les légumes calibrés, tout beaux, sans défaut", avance Françoise Acket, qui préfère faire l’éloge de la nature.

Connue comme le loup blanc sur les marchés varois, elle sait que sa gouaille ne suffit pas à fidéliser la clientèle: "La qualité fait la différence."

Serait-ce donc cela le fameux goût de revenez-y?

Des agents de la Direction départementale de la protection des populations procèdent à des contrôles sur les stands. (Photo VLP).