"On a à peu près 2 millions de personnes dans le pays qui sont en situation d’isolement": la ministre des Solidarités en visite à Nice pour encourager le programme "Mon voisin 06 a du cœur"

Passage express. Aurore Bergé, fraîchement nommée ministre des Solidarités et de la Famille est venue à Nice, ce samedi matin, à la Maison des solidarités départementales, pour mettre en lumière "Mon voisin 06 a du cœur", programme lancé par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes en 2019.

Une heure de passage officiel pour la jeune ministre, encadrée par les barons Les Républicains, Charles Ange Ginésy, président du Département, et Éric Ciotti, député sur l’un de leurs terrains de prédilection: l’aide aux seniors. Ce qui n’a pas manqué de faire grincer le maire de Nice, Christian Estrosi, fervent soutien d’Emmanuel Macron.

C’est quoi ce programme?

Mon voisin 06 a du cœur a été lancé par le Département en 2019, qui s’inscrit dans le plan départemental d’aide aux aidants. Charles Ange Ginésy a rappelé l’enjeu que représente le vieillissement de la population en France: "Cette population va grossir. Ici dans les Alpes-Maritimes, nous sommes sur 140.000 personnes de plus de 75 ans."

Ce programme - "aux coûts raisonnables" se satisfait Charles Ange Ginésy - propose d’aider des personnes en situation d’isolement d’être accompagnées par des bénévoles, formés par le Département. En clair: aider aux démarches administratives, à faire des courses, à avoir un lien social… "Ce dispositif particulièrement important pour le maintien à domicile, qui est la volonté première des personnes que nous accompagnons et pour le soutien aux aidants", a défendu Isabelle Kacprzack, adjoint au directeur de la Maison des solidarités du département. Sur les Alpes-Maritimes, il y a 200 bénévoles pour 757 bénéficiaires.

Pourquoi la ministre l’a-t-elle choisi?

Aurore Bergé salue ce programme. "On a à peu près 2 millions de personnes dans le pays qui sont en situation d’isolement. Comment faire pour aller vers ces personnes? C’est tout le travail des conseils départementaux et des services de l’tat. Il faut qu’on travaille en partenariat." Saluant notamment l’aide aux aidants. "En France, il y a dix millions d’aidants. Des gens qui aident qui s’oublient. Quand vous aidez en permanence votre mari, vous ne prenez pas le temps pour vous soigner vous-même…"

Questionnée sur la question du bénévolat et ses limites, la ministre répond que "ça ne vient pas se substituer à du personnel médical. On ne vient pas prendre le travail d’une aide à domicile. L’idée, c’est la complémentarité." Elle souligne également le besoin d’identifier les gens dans le besoin, et que "beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs droits et n’y ont pas recours." "Nous devons accompagner ces gens de manière plus digne et faire connaître les dispositifs. Il y a 300 plateformes de répit dans le pays. Quand on est aidant, on a besoin aussi de prendre soin de soi. Il y a un congé proche aidant."

Qu’en disent ceux qui participent?

Au milieu de cette "séquence" ministérielle, des bénévoles et des bénéficiaires sont venus apporter leur témoignage. "Je suis bénévole depuis juin 2020, explique Karine. J’ai eu l’occasion d’être avec plusieurs personnes et notamment, une dame dont la maman était atteinte d’Alzheimer. Ça lui a permis d’avoir un peu de temps pour elle. Sa maman était une artiste, alors on faisait des activités créatives. Il y avait un suivi comme si c’était la famille."

"Les services m’ont appelé et m’ont demandé si je voulais me faire aider, raconte Josette Casalta, 79 ans et bénéficiaire. Ils m’aident en faisant mes courses, les papiers. Je suis seule. J’ai un fils, mais il travaille, je ne peux pas le solliciter tout le temps. Alors je peux appeler les bénévoles. Ces personnes ont un cœur, c’est tout."