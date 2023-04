"Les clients chinois filment la boutique pour leurs pairs et achètent pour eux à distance": que devient le quartier des antiquaires à Nice?

"Avant on était bien plus nombreux. Mais ça c’était avant..." Quand on évoque la santé des antiquaires du... quartier des antiquaires de Nice, les intéressés remontent le temps avec fierté.

"Nous étions le deuxième plus important rassemblement de France, 120 professionnels. Ce qui était fantastique c’était notre environnement où se côtoyaient les savoir-faire: on voyait le doreur, l’encadreur...Les gens se déplaçaient pour voir ça de leurs yeux", rappelle Jean-Sébastien Eloy-Altmann, le sourire aux lèvres. Pas du genre passéiste, l’expert spécialisé en tableaux XIXe et XXe siècles fait partie des témoins de l’évolution du quartier.

Au milieu des indéboulonnables, les échoppes des anciens confrères se muent en agences immobilières et galeries d’art revendiquant un parti pris pour le contemporain, voire le street art. Un nouveau chapitre s’écrit. Si pour Jean-Sébastien Eloy-Altmann on est loin de l’épilogue tragique, certains de ses homologues parlent d’agonie.

Pointant du doigt les "longs travaux du tram" qui ont "grevé l’activité", la période Covid ou encore la mise en place du sens unique du quai des Etats-Unis, l’amertume se fait entendre. Pour d’autres, c’est plutôt le contexte économique qui ne facilite pas les choses.

"Ce sont surtout les petits prix que recherchent les gens", lance J Amato, membre des Puces de Nice, rejoint par son confrère André Bonnot, fidèle au poste derrière le bureau qu’a longtemps occupé sa mère, Madeleine Lay-Bonnot: "Les clients ne dépensent plus comme avant, c’est certain."

Ce qui fonctionne bien? Les services de vide appartements. Des souvenirs entassés qui peuvent révéler des trésors? "Oh il ne faut pas miser là-dessus. Quand on arrive, les choses qui ont beaucoup de valeur ne sont souvent plus là, c’est logique", tempère J Amato.

"Les Américains achetaient des containers entiers"

Le pouvoir d’achat des Français est une chose. Mais qu’en est-il de nos visiteurs étrangers?

"Avant la crise des subprimes de 2008, les Américains étaient vraiment gagnants au change. Ils venaient ici et achetaient des containers entiers pour meubler les maisons", soutient Jean-Sébastien Eloy-Altmann en évoquant les changements du marché. Parmi les prestigieux habitués de l’époque: Tina Turner ou encore Elton John.

Mais il n’y a pas que le red carpet qui foule les pavés de Ségurane. Il y a aussi Michel, fringant retraité installé sur la Côte d’Azur: "Je vais en salle des ventes, je chine aussi sur les salons, ici." Collectionneur dans l’âme, il dit rechercher des objets qui ont une "âme". Investissement ou passe-temps? "Mes enfants verront bien ce qu’ils veulent garder... C’est mon dada, pas vraiment le leur." Mais le Parisien concède "craquer" si le coup de cœur y est: "J’ai déjà dépensé 2000, 3000 euros pour une toile oui." On n’en saura pas plus.

En matière de belle clientèle, le secteur a dû faire face à un nouveau contexte géopolitique. L’absence des touristes russes se fait sentir. Ces fanas de l’opulence laissent le rococo sur le carreau.

"Mais on voit de plus en plus de Chinois", indiquent Françoise et Claude Rotta. Des clients qui optimisent leur temps. "Dans la majorité des cas, ils filment la boutique pendant qu’ils sont en appel visio ou ils envoient la vidéo à leurs contacts. Quelques minutes après, leur choix est arrêté." Net, clair, précis. "Et si vous avez de l’art asiatique ancien, vous pouvez être sûr que cela va retenir leur attention."

Qu’ils donnent dans l’art, la pièce unique signée ou dans la brocante pure et dure, ces professionnels s’accordent sur un point: la passion. Un amour du plaisir des yeux, une faim de la découverte, une soif de l’anecdote qui vibre fort. "C’est pour cela qu’on se lève tous les matins. Le travail, quand on l’aime comme ça, c’est une thérapie", André Bonnot.