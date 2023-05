Entre 15.000 et 17.000 véhicules par jour: faut-il faire passer la trémie de Cap-d’Ail à double-sens? La question divise

Sur l’épineuse question de la mobilité, notamment l’engorgement routier constaté quotidiennement aux entrées et sorties de la Principauté en heures de pointe, le Conseil national semble bien décidé à ne pas lâcher le morceau. Fin décembre, au moment d’aborder les projets structurants en séances publiques du budget primitif 2023, les conseillers nationaux avaient pressé le gouvernement princier de "passer des études aux décisions". Lors de la campagne des élections nationales, la liste L’Union de Brigitte Boccone-Pagès avait même plaidé pour un plan national, à l’image de celui lancé en 2019 pour le logement des Monégasques. Les élus de cette nouvelle mandature ont réaffirmé, ce mardi par communiqué de presse, que "les problèmes de mobilité constituent une préoccupation constante".

"Prendre une position proactive"

Et de citer un dossier brûlant en particulier. Celui de la trémie de Cap-d’Ail, ce court tunnel souhaité par la Principauté pour fluidifier le trafic sortant après le tunnel Rainier-III en direction de Nice, par lequel transitent, par jour et en moyenne, entre 15.000 et 17.000 véhicules. "Le Conseil national demande au gouvernement de prendre une position proactive dans ce dossier qui oppose actuellement des collectivités locales", écrivent les élus, allusion non feinte au récent bras de fer entre la commune de Cap-d’Ail et la Métropole Nice Côte d’Azur.

Un dossier et des tensions françaises que le gouvernement, alors sollicité par Monaco-Matin, n’avait souhaité commenter à ce stade. En filigrane, donc, les élus invitent l’exécutif monégasque à peser dans les débats, estimant qu’il en a la légitimité en tant que principal financeur. "La Principauté de Monaco, comme sur d’autres opérations par le passé à Cap-d’Ail (ZAC Saint-Antoine), va financer à hauteur de 80% les travaux relatifs à la mise en place d’une trémie", poursuivent-ils.



Soit un montant de 8,8 millions d’euros sur les 11 millions d’euros estimés pour la réalisation de cette trémie sur la Moyenne corniche. La Principauté s’est, par ailleurs, engagée à débourser 15,5 millions d’euros sur les 20,5 millions d’euros que coûteraient les travaux d’élargissement du giratoire de l’hôpital et du boulevard du Jardin exotique, à l’entrée Ouest du pays.

Toujours à propos de la trémie, le Conseil national avance pour la première fois publiquement qu’il "paraît opportun d’avoir une vision ambitieuse sur cette future infrastructure, en l’envisageant à double sens: entrée et sortie". Sous-entendu: que les milliers de pendulaires du matin en bénéficient aussi pour accéder à Monaco.

"Décider d’au moins une grande opération structurante en 2023"

Dans ce communiqué, le Conseil national réclame aussi que le gouvernement princier décide d’"au moins une grande opération structurante en 2023". "Cette décision constituera l’un des sujets centraux du prochain budget rectificatif, en octobre prochain", préviennent les élus, promettant de fait d’âpres débats dans l’Hémicycle.

Sollicité pour réagir à cette prise de position publique, le gouvernement princier n’a pas donné suite. Si l’État monégasque a la main et le champ libre sur les projets intra-muros, destinés à désengorger à court terme le trafic routier, il n’en est pas de même sur les projets structurants à moyen-long terme, comme le métro entre Nice et Monaco ou une liaison souterraine entre la Brasca et l’îlot Charles-III, car en territoire français.



"Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles tant sur le plan budgétaire que sur le plan technique, nous confiait Pierre Dartout, ministre d’État, en janvier à l’occasion de ses vœux à la presse. Sur le plan budgétaire, on ne peut pas dire qu’on va mobiliser d’un coup de baguette magique plusieurs centaines de millions d’euros, voire plus. Plus d’un milliard d’euros pour construire telle ou telle structure. Il faut qu’on se mette d’accord avec la France sur le financement et, surtout, quelle est l’option – il y en a plusieurs sur la table – qui est la plus pertinente." Délicat, donc, pour le gouvernement princier de communiquer officiellement sur le choix de tel ou tel projet et sur un calendrier.

"Une commission plénière d’étude avec les membres du gouvernement se tiendra début juillet au Conseil national. Ces sujets feront partie des discussions pour obtenir des décisions concrètes assorties d’un calendrier précis", conclut le Conseil national.