"Cette fois-ci je ne les aiderai pas": ce commerce vegan de Nice multiplie les cagnottes pour ne pas fermer et ça en agace certains

Une forêt en papier peint, l’odeur de l’encens et des petits fours. Tout est zen à l’intérieur du salon de thé La Dame au Cerf. Au 2 rue de Lépante, le calme est en réalité tout relatif car l’adresse végane, l’une des rares de Nice, est submergée par les dettes. Dans l’espoir de les effacer, le couple de gérants Steve Pamart et Eliott Campagne ont lancé une cagnotte participative (1)... qui ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté végane.

"La première fois n’a pas suffi"

Pour cause, c’est la deuxième fois en l’espace d’un an que le couple fait appel à la générosité de ses clients. En avril 2022, 4.000 euros avaient été récoltés en seulement quelques jours. Mi-juillet 2023, le plafond de la cagnotte explose et grimpe à 10.000 euros.

"On comprend que ça surprenne, mais les fonds récoltés la première fois n’ont pas suffi", soupirent ceux qui se sont lancés dans l’aventure il y a trois ans. Juste avant la pandémie de Covid. Très mauvais timing et faux démarrage. "La banque s’est désistée au dernier moment et nous a refusé un prêt, c’était catastrophique", se rappelle Steve Pamart. La voix serrée, les yeux brillant d’émotion et de fatigue il évoque les innombrables galères: inondation à répétition, plaque de cuisson brisée, chambre froide défaillante.

La nouvelle cagnotte "vise plus haut afin de repartir à zéro en payant financeurs comme fournisseurs", précise le couple en chœur.

Moins de donneurs, plus de sceptiques

Malgré leur apparente bonne foi, le soutien se fait plus hésitant. En une dizaine de jours, 2.800 euros ont été récoltés grâce à 35 dons. Lors de la précédente levée de fonds, ils étaient 125 à avoir mis la main à la poche sur la même durée.

Pour cause, "la communauté végane est mitigée. Certains les soutiennent toujours mais j’ai aussi vu passer du négatif", confie une jeune végane qui fait partie des 1.280 followers du compte Instagram du salon de thé. Le couple y partage fréquemment ses difficultés. Question de "transparence", selon eux. "Manque de retenue", selon les tenanciers d’une autre enseigne veggie. "On n’imagine pas se plaindre comme ça à nos clients. On sait qu’il y en a qui ne veulent plus aller chez-eux pour cette raison", glissent-ils. Un autre commerçant estime qu’ils s’éparpillent trop à vendre des livres, des cristaux ou des tapis de yoga. "Ils ont trop de fournisseurs à rembourser maintenant et feraient mieux de se concentrer sur la pâtisserie".

Mise en vente programmée

Pour une autre végane niçoise, le ton se fait moins cordial: "C’est agaçant de les voir pleurnicher. Ils ne sont pas méchants mais il faut savoir s’arrêter. Cette fois-ci je ne les aiderai pas. D’autant plus qu’on ne sait pas où va finir l’argent."

La question se pose car le local va être mis en vente. Vente qui n’aboutira pas si la cagnotte atteint son objectif dans les prochaines semaines. Le cas échéant, l’argent sera-t-il reversé aux donateurs? "Impossible", regrette Steve Pamard: "L’argent est directement versé à la banque chaque semaine pour combler la dette".

1. Lien de la cagnotte: gofundme.com/f/la-dame-au-cerf-en-peril-cagnotte-de-soutien.