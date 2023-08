"Ces perturbations se prolongent souvent jusqu’aux petites heures du matin": à Carros, des riverains agacés par les nuisances nocturnes

La tranquillité de Carros-le-neuf est-elle troublée par des nuisances nocturnes? C’est ce que laissent entendre certains habitants, visiblement agacés par des rassemblements de jeunes "au rond-point du centre-ville", à quelques dizaines de mètres de la mairie.

Sur une page Facebook rassemblant des habitants de la commune, un internaute regrette: "Nous comprenons l’importance de fournir des espaces de rencontre et de socialisation pour les jeunes de notre communauté. Cependant, ces rassemblements ont pris une tournure problématique, perturbant le repos des habitants, causant des troubles du sommeil et générant une anxiété constante."

"C’est devenu récurrent"

Et d’énumérer la source des nuisances: "Les éclats de voix, les cris, les pétards, les moteurs de véhicules bruyants et la musique amplifiée à un volume excessif nous empêchent de bénéficier d’un environnement paisible. Ces perturbations se prolongent souvent jusqu’aux petites heures du matin, impactant notre santé, notre bien-être et notre vie quotidienne."

Contactée, la Ville admet être informée de cette situation… qui ne serait plus d’actualité. "Il y a eu un pic lors de la seconde quinzaine de juin où la police municipale a été régulièrement appelée, reconnaît le cabinet du maire. C’était un petit attroupement, rien de méchant. Mais comme ils sont assis sur des bancs, qu’ils discutent et que les gens dorment les fenêtres ouvertes… Il n’y a pas eu de cris, de jeux de ballon ou autre. Des pétards? Ça ne nous a pas été remonté. (...) C’est un sujet qui était beaucoup plus prégnant il y a un mois. La ville nouvelle se vide un peu à Carros en été." Le calme serait donc de retour en août? Si le post Facebook date effectivement de fin juin, des riverains assurent que les nuisances n’ont pas totalement cessé. "Le soir c’est souvent le squat au rond-point, ça a toujours été, lâche l’un d’eux. Mais c’est devenu récurrent, des mecs tournent à moto ou en scooter et embêtent tout le monde."

L’ouverture d’une structure pour accueillir ces jeunes pourrait-elle être envisagée? "Ce sont des choses sur lesquelles on est vigilants, les riverains sont régulièrement consultés, poursuit la mairie. On est d’ailleurs en train de mettre en place des réunions de quartiers. La police nous a dit que les agents arrivaient à chaque fois à parler avec les jeunes, ils se sont mis à un endroit plus à l’écart où ça dérangeait moins."