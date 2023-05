"Au lieu d’agir pour son peuple, Charlie fait son show": les anti-monarchie se sont invités à la fête du couronnement de Charles III

Le groupe anti-monarchie Republic a manifesté en nombre ce samedi lors du couronnement de leur monarque. Si la plupart sont restés calmes, leur leader Graham Smith a été arrêté par la police londonienne pour nuisance publique.

"Nous sommes là pour faire passer un message, pas pour jeter des pierres", tente de convaincre Phil Porter. Arrivé à 6 heures du matin sur Trafalgar Square, le retraité observe les policiers resserrer les rangs. A sa droite, une femme scande: "Privatisez la famille royale!" Il se gratte le crâne, inquiet.

Protéger plutôt que divertir

"Nous sommes en pleine crise économique, c’est terrifiant! Mais au lieu d’agir pour son peuple, Charlie fait son show. La preuve que nous devons changer de système." Brandissant son drapeau jaune avec écrit "Pas mon roi", il renchérit: "Regardez tous ces petits soleils! Nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer à la famille royale et à porter les couleurs de Republic. Evidemment, ça dérange. Voyons combien de temps ils vont mettre à nous chasser sans bonne raison".

Une heure, pour être exact. La police métropolitaine a arrêté le leader de Republic, Graham Smith, ainsi que d’autres membres du groupe pour "nuisance" et "suspicion de trouble à l’ordre public", a annoncé la BBC. Des dizaines de pancartes ont été saisies au passage.

Venu de Manchester, Vlad passe devant toutes les caméras. Il souhaite parler au nom de la nouvelle génération, "jeune et démocratique": "Beaucoup de royalistes disent que nous faisons déjà partie d’une démocratie par le biais de notre Premier ministre. Vous trouvez que d’interdire des pancartes mentionnant les trois petits mots « Pas mon roi", c’est démocratique, vous? » La pluie s’invite à la fête. Vlad enfonce son bonnet jaune sur la tête. "On nous parle de tradition, mais mettre fin à la monarchie n’empêche pas d’en trouver de nouvelles. Et si protéger son peuple plutôt que de le divertir devenait traditionnel?"