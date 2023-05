Voici les champions qui affronteront les pilotes F1 lors d'un match de football à la veille du Grand Prix de Monaco

Cette année, le rendez-vous pour tous est fixé le mardi 23 mai à 19h, au stade Louis-II, pour le coup d’envoi de la rencontre entre Star Team For the children MC et All Stars Drivers (l’équipe des Pilotes), en ouverture des festivités autour du Grand Prix F1 de Monaco, qui se déroulera du 25 au 28 mai.

A cette heure, la Star Team devrait compter dans ses rangs : Flavio Roma, Frédéric Déhu, Claude Puel, Sébastien Pérez, Greg Campi

Valentin Liénard, Jérémy Ménez, Novak Djokovic, Lisa Battaglia (Championne jet-ski), Jérôme Rothen.

Côté pilotes, sont annoncés par l’organisateur : Charles Leclerc, Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr., Sébastien Frey, Pierre Gasly, Pecco Bagnaia, Stefano Domenicali, Giancarlo Fisichella, Ivan Capelli.

"Nous voulons remercier à nouveau les 285 membres, les joueurs, les célébrités, le public et les sponsors qui nous accompagnent au fils des années. Grâce à eux et à leur soutien nous pouvons poursuivre nos événements sportifs et caritatifs afin de récolter des fonds et aider l’enfance défavorisée", se félicite le président exécutif de Star Team For the Children MC et organisateur de l’évènement, Mauro Serra.

Savoir +

La vente des billets débutera ce samedi au guichet du stade Louis-II : samedi 20 mai de 9h à 18h, dimanche 21 mai de 9h à 13h, lundi 22 mai de 9h à 18h, mardi 23 mai de 9h à 19h. Prix unique: 16 euros en Tribune d’honneur. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés d’un adulte.