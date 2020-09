Vélo et transition écologique, les priorités de l'association phare de la défense de l’environnement à Menton

Faute d’avoir pu tenir un stand au Forum des associations – annulé cette année – l’Aspona (Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs) organisait samedi des portes ouvertes à l’Orangeraie.

L’occasion pour les adhérents et leurs alliés d’échanger sur deux thèmes remis au goût du jour par la crise de la Covid: la place du vélo en ville, ainsi que les moyens de faire entrer Menton et la Riviera française en transition (écologique).

Tout au long de la matinée, les participants ont ainsi débattu de manière collégiale pour poser les jalons des futurs combats de l’association. Avec un atout de leur côté : à toutes les échelles, l’heure est désormais à la pensée verte.

Pourquoi il faut des pistes cyclables à Menton

Dans le Plan de relance fraîchement annoncé par le gouvernement, un gros volet concerne les mobilités douces. 1,2 million d’euros seront ainsi consacrés au vélo et aux transports collectifs. "Assurer à nos concitoyens de pouvoir se déplacer facilement et en sécurité par des modes respectueux de l’environnement présente un enjeu majeur pour le pays. La crise récente a permis de confirmer tout le potentiel du vélo pour la mobilité du quotidien, qui doit désormais être pérennisé via la réalisation d’aménagements définitifs", explique-t-on dans la fiche de présentation du Plan.

Parmi les trois axes envisagés côté transports doux, le premier vise "une accélération sans précédent de travaux d’aménagement de réseaux cyclables, en multipliant les moyens au moins par deux". D’après l’État, la disponibilité d’un réseau cyclable "suffisamment dense" est une condition primordiale au développement de la bicyclette. De même, des places de stationnement sécurisé des vélos à proximité des pôles d’échanges doivent être développées, suggère-t-on.

Si l’Aspona milite depuis des années pour une meilleure intégration du vélo en milieu urbain, ces mesures l’incitent à pousser à la roue. Aperçu de la discussion engagée samedi.

Les adhérents croient bon distinguer deux grandes catégories : les déplacements personnels (domicile, scolaire, vélobus, personnes âgées boudant les bus bondés) qui supposent une complémentarité avec les autres modes de transport, et ceux relevant du loisir. Du vélo plaisir, en somme, permettant de profiter du cadre de vie.

Quels sont les bénéfices du vélo ? Diminuer la circulation motorisée intra muros, limiter les émissions de CO 2 et les particules fines, contribuer à la valorisation touristique, ou encore réduire le bruit (notamment en bord de mer).

"Dans nos propositions, nous devons faire preuve d’imagination et d’adaptation à la situation locale", souligne Norbert Veran, vice-président de l’Aspona. Insistant sur l’importance de mener une concertation avec les habitants et acteurs du territoire, en vue de monter un plan vélo "digne de ce nom". La nécessité, aussi, de bénéficier d’une réelle volonté politique.

Les suggestions faites? Instaurer la gratuité des parkings pour les automobilistes disposant de vélos, concilier vélo et voiture, avoir une vision spatiale (et élargir la zone d’action à Monaco et Vintimille), commencer par une piste cyclable en bord de mer, "puisque le maire le propose et qu’il s’agit d’une demande départementale". L’institution souhaite en effet que soit créée une grande piste entre Théoule et Menton.

"Nous avons besoin de pédagogie, c’est le seul moyen d’être entendus. Les jeunes couples avec enfants, les personnes âgées ou les travailleurs sont nombreux à être intéressés par le vélo. Cela va dans le sens de l’histoire. Il y a urgence", concluent les participants à cette réflexion collégiale.