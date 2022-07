Une voiture à gagner à la tombola du gala Fight Aids à Monaco

C’est un lot d’exception qui devrait plaire aux convives du gala de Fight Aids Monaco à venir. Le 23 juillet prochain, la soirée dédiée à l’association à la Salle des Étoiles comptera parmi ses lots de la traditionnelle tombola, une Fiat 500 électrique dernier modèle.

Le véhicule est un don du groupe Segond Automobiles pour soutenir Fight Aids Monaco. Didier Segond et Stéphane Colmart du groupe Segond Automobiles viennent de remettre les clés de la voiture à Sabine Steiner-Toesca et Hervé Aeschbach de l’association.

La Fiat 500 est pour l’heure exposée avenue des Beaux-Arts pour faire la promotion de cette tombola ouverte à tous. En effet, pour y participer, il est possible de se connecter au site Hello Asso ou bien de scanner un QR code présent à côté de la voiture exposée et de s’acquitter de 20 euros pour acheter un billet de tombola.

Le tirage se déroulera le soir du gala du 23 juillet. Un gala aux accents rock’n’roll puisque c’est le groupe danois Queen Machine, accompagné de l’orchestre rock symphonique de Londres, qui animera la soirée pour un hommage aux mythiques Queen et à son charismatique leader Freddie Mercury.

Les places pour le gala sont elles aussi disponibles via le site www.montecarlosbm.com