Une cuisine inclusive pour les jeunes souffrant d'autisme chez Pavyllon Monte-Carlo

Les tables donnant sur le port Hercule ont déjà été soigneusement dressées mais aucun client n’a encore franchi le pas-de-porte du Pavyllon Monte-Carlo, ce mercredi matin. Pourtant, depuis 10 heures, l’effervescence a gagné les cuisines du restaurant de Yannick Alléno, logé au cœur de l’hôtel Hermitage.

Tablier noué autour de la taille et toque consciencieusement ajusté sur la tête, Kévin, Alexander, Nicolas et Gilles, quatre jeunes de 25 ans souffrant de troubles du spectre autistique, concoctent un menu pour onze personnes: un cordon-bleu fourré à la béchamel au comté – dont la recette est servie dans d’autres restaurants parisiens du chef étoilé – servi avec des frites maison, puis des cookies au chocolat et aux noix de pécan, plus qu’il n’en faut.

"Ils se laissent aller"

La timidité d’officier dans ce lieu prestigieux, sous la houlette des deux sous-chefs Alexandre Giroire et Guillaume Daguts, laisse vite place à l’assurance du geste juste. Les personnalités se révèlent au fil de la matinée, à l’instar d’Alexander qui supervise avec professionnalisme les tâches de ses camarades. "D’ordinaire, ils sont plus tristes et renfermés. Là, en étant exposés au monde, ils se laissent aller et sont enjoués, se réjouit Hicham, l’un des quatre éducateurs spécialisés de Monaco Disease Power. Ils mettent volontiers la main à la pâte, même avec une moins bonne motricité. J’assiste Alexander depuis un an et je ne l’avais jamais vu comme ça. C’est plaisant d’assister à ce moment."

Si des partenariats ont été noués, entre autres avec le Yacht-club de Monaco pour des stages de voile, la Fédération monégasque de rugby ou le Monte-Carlo ski club, l’immersion inclusive dans un restaurant de luxe est une grande première pour ces quatre jeunes. Jusqu’alors, les ateliers de cuisine se cantonnaient aux locaux de Monaco Disease Power. "C’est un juste retour pour l’association qui accueille Camille, notre fils de 6 ans, au centre aéré, confie Johanna Giroire, épouse du sous-chef, à l’origine de l’initiative. On a envie de développer ce projet dans toutes les cuisines de Monaco. C’est donnant-donnant. Pour les jeunes mais aussi pour les équipes que l’on sensibilise et qui apprennent à avoir un autre regard." Muriel Natali-Laure, présidente de Monaco Disease Power, acquiesce et se prend à rêver: "Pourquoi pas au Louis XV d’Alain Ducasse, au Blue Bay de Marcel Ravin, à Em Sherif?"

"Pourquoi pas les intégrer en salle ou en cuisine?"

Johanna Giroire va même plus loin: "En nous offrant cette possibilité, l’hôtel Hermitage montre l’entreprise de demain, celle qui est inclusive. Ces jeunes pourraient travailler. La cuisine, ce sont les choses simples de la vie: la concentration, la réflexion, le calme." Une idée qui trotte dans la tête de Nicolas Gandillet, le responsable du Pavyllon Monte-Carlo qui a déjà expérimenté le salariat de personnes autistes dans d’autres restaurants de Yannick Alléno. "Pourquoi ne pas en intégrer certains en cuisine ou en salle? Ce sont des gens qui travaillent très bien, qu’il faut juste cadrer, explique-t-il. Je me souviens de Mickaël qui travaille encore, six ans après, à l’Abysse, le restaurant japonais 2-étoiles à Paris. On avait besoin de changer ce métier. C’est très formateur pour les équipes mais aussi les clients."

En fin de matinée, les quatre apprentis chefs ont appréhendé les codes et subtilités du dressage de table. Nappes repassées, vaisselle posée au centimètre près avec des angles à respecter, chaises tournées en direction du Palais princier. "Le dressage permet d’acquérir l’autonomie. J’aimerais désormais leur apprendre à faire les courses, à choisir et associer les ingrédients", conclut Johanna Giroire, avant d’entamer la dégustation du cordon-bleu.

Divin, naturellement.