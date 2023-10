Une collecte de baskets pour les plus démunis organisée au Decathlon de Monaco

Ceux-ci seront ensuite redistribués lors des maraudes hebdomadaires de l’association. Car la situation est inquiétante. "Le nombre de bénéficiaires a flambé. On est passé de 70 l’année dernière à 100 personnes auprès desquelles nous intervenons à Nice en ce moment. Auxquelles il faudra ajouter une trentaine de personnes à Menton dès que nous reprendrons les maraudes la semaine prochaine", explique Jean-Pierre Debernardi, qui gère l’opération pour l’association monégasque.

"On n’en a plus"

Le bénévole se dit particulièrement préoccupé par la situation. D’autant qu’il y a une dizaine de jours, en faisant le point sur les dons stockés par l’association, ses membres se sont rendu compte qu’ils manquaient cruellement de baskets. "C’est bien simple, on n’en a plus, que ce soit pour les hommes, les femmes ou les enfants", déplore Jean-Pierre Debernardi.

Il a donc fallu monter une opération solidaire en urgence. "Je me suis tourné vers Decathlon car je savais que l’enseigne répondrait présent. C’est dans l’ADN du magasin de recycler et de donner à des associations", confie le bénévole.

En une semaine, une trentaine de paires de sneakers ont déjà été collectées. Mais il en faudra assurément plus pour passer les prochains mois.

"On a peur de voir encore plus de monde lors des prochaines maraudes, d’autant plus à l’approche de l’hiver", s’inquiète Jean-Pierre Debernardi, qui s’alarme de voir toujours plus de femmes seules avec leurs enfants en précarité.

Les personnes qui souhaitent participer à cette campagne solidaire peuvent venir déposer leurs dons à l’entrée du magasin (2 rue de la Lüjerneta à Fontvieille) jusqu’au 14 octobre.



Pour soutenir l’association, rendez-vous sur https://www.semeursdespoir-monaco.com/