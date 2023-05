Un engouement soudain de la jeunesse permet de relancer le Comité des fêtes de La Turbie

Il y a parfois des dénouements qui vont au-delà des attentes. L’issue heureuse pour le comité des fêtes de La Turbie fait partie de ces histoires-là.

Alors que le bureau de l’association devait se renouveler en février, l’association ainsi que la municipalité, qui compte beaucoup sur le comité pour animer le village, se sont fortement inquiétées : le président ne souhaitait pas briguer de troisième mandat. Il l’avait fait savoir tôt pour ne laisser personne au dépourvu.



Mais, comme cela est souvent le cas aujourd’hui dans le milieu associatif, personne ne s’était porté candidat à sa succession. Avec son départ, il fallait accepter aussi celui de la moitié des bénévoles. Le comité des fêtes risquait une mise au sommeil si personne ne reprenait la main rapidement.



Une moyenne d’âge de 30 ans



C’était sans compter sur le bon esprit du village et la détermination de Sonia Barbanera, alors vice-présidente, qui, dans un premier temps, a préparé un appel aux bonnes volontés et l’a diffusé sur les pages Facebook de la commune et du comité. "Le soir de l’assemblée générale, je ne m’attendais pas à voir autant de monde dans le public ! L’appel avait été entendu. Tous proposaient de rejoindre le comité. Cela m’a fait chaud au cœur. J’ai également reçu de nombreuses propositions par écrit d’habitants qui ne pouvaient être présents ce soir-là mais qui souhaitaient s’impliquer."



Sonia Barbanera s’est légitimement portée candidate à la présidence et a été élue. "J’ai eu très peur qu’il n’y ait plus de comité. Cela me faisait mal au cœur d’imaginer cette issue. Ce fut réellement une très belle surprise de voir autant d’habitants se mobiliser pour ne pas laisser mourir le comité des fêtes."



Motivés à prendre des responsabilités

Sonia Barbanera connaît bien le fonctionnement de l’association. "Même si le poste de président est très différent, je ne suis pas totalement novice. Cela aide à se lancer."

Surtout, celle qui est aussi secrétaire administrative dans une entreprise privée dans sa vie professionnelle, peut s’appuyer sur une solide équipe d’habitants volontaires, dont la moyenne d’âge tourne autour de la… trentaine ! "Je suis passée de statut de benjamine de l’équipe à doyenne !", sourit la quinquagénaire aux multiples activités puisqu’elle tient également une pension pour chiens à La Turbie.

Avec son élection, le bureau a entièrement été renouvelé. « De nombreux Turbiasques étaient volontaires, nous avons été obligés de faire des choix… » Plutôt rare dans le milieu associatif. « C’est dire le bon esprit qui règne dans le village. Cela fait du bien et plaisir à voir. »

Julien Lapellegerie, trésorier, et Tanguy Nattelet, secrétaire, font partie de ce renouvellement.

Un juste retour des choses



Julien, 19 ans, est jeune sapeur-pompier volontaire. « À la caserne, lorsque nous avons vu cet appel, nous nous sommes immédiatement réunis et nous nous sommes tous motivés. » Julien aime participer aux événements et prêter main-forte. « Je le faisais déjà à la fête de mon village de vacances dans l’arrière-pays. »

Tanguy, 42 ans, lui a voulu donner à son tour un peu de son temps. « Lorsque je suis arrivé à La Turbie en 2010, j’ai tout de suite participé aux animations. J’ai beaucoup apprécié. Il était désormais mon tour de faire perdurer la tradition. » Une tradition selon laquelle les habitants de La Turbie aiment se retrouver régulièrement autour de moments conviviaux.



« Cette mobilisation est tout simplement le reflet de l’âme de La Turbie, conclut la présidente. Celle d’un village où nous aimons nous rassembler, partager et tisser des liens. »



*Le nouveau bureau est composé ainsi : Sonia Barbanera, présidente, Julien Lapellegerie, trésorier, Tanguy Nottelet, secrétaire, Nadia Ganovelli, vice-présidente, et Lucas Honnore, vice-président