Un an après l’explosion de Beyrouth, l’aide continue depuis Monaco

Les bénévoles des Amis du Liban redoublaient d’énergie et de volonté, ce mercredi, pour récolter des dons devant le supermarché du Centre commercial de Fontvieille. Cent cinq cartons de produits de première nécessité ont été remplis en trois jours et stockés au troisième sous-sol, à l’office maritime.

Un an jour pour jour après l’explosion de Beyrouth qui a fait, faut-il le rappeler, plus de 200 morts et des milliers de blessés, l’émotion était forte, hier, parmi les Libanais de Monaco qui s’emploient à aider leurs compatriotes.

Autour de Bouran Hallani, la présidente, ils se relayent, depuis lundi et jusqu’à samedi, pour récolter des denrées alimentaires. En ce triste premier anniversaire, ils se retroussent les manches pour accumuler un maximum de produits qui partiront d’abord vers Carros puis en bateau, à la mi-août, pour Beyrouth. Ce sera le huitième container envoyé au Liban depuis un an.

Avec le parrain Didier Deschamps

Et pas question de laisser les dons à des associations locales sans surveillance. "Notre parrain, l’entraîneur Didier Deschamps, m’a demandé d’être sur place et de veiller à ce que l’aide soit bien distribuée à ceux qui en ont besoin, souligne Bouran Hallani. Alors, quand un container part en bateau, je prends un vol trois jours plus tard et organise la réception, l’inventaire et la distribution. Il y a également des médicaments et du matériel médical. Auparavant, nos relais sur place étaient l’armée libanaise et la Croix-Rouge. Maintenant, nous travaillons avec des associations et des structures locales comme la Fondation Krystel El Adm."