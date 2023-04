Un ace marqué égal un don pour lutter contre le cancer aux Rolex Monte-Carlo Masters

L’engagement caritatif des Rolex Masters est sans faille. La 116e édition du Monte-Carlo Rolex Masters ne fera pas exception. Se déroulant jusqu’au 16 avril dans le cadre mythique du Monte-Carlo Country Club, ce rendez-vous légendaire est le premier tournoi majeur européen de tennis au sein de la prestigieuse catégorie des ATP World Tour Masters 1000. Il accueille de facto les plus grands joueurs mondiaux, mais également une foule souvent fortunée et revêtue des plus belles tenues. Mais il a beau se présenter comme le premier rendez-vous people de l’année, le Rolex Monte-Carlo Masters sait aussi faire preuve de philanthropie. Et mettre de manière indéfectible sa notoriété au service des autres depuis de longues années.

Une mobilisation différente chaque année

S’il fallait se remettre en mémoire cette facette parfois méconnue de ce tournoi de tennis qui lance la saison sur terre battue, et pour ne citer qu’eux, rappelons qu’en 2012 la direction se mobilisait pour la lutte contre la faim dans le monde, en soutenant le programme alimentaire mondial des Nations-Unies (PAM) ; lors de la 109e édition, il apportait son aide aux associations Specials Olympics, dont la présidente d’honneur est la princesse Charlène, ou encore à Fight Aids présidée par la princesse Stéphanie de Monaco. En 2018, il démontrait son soutien en faveur de la Fondation Prince Albert II de Monaco en organisant une exhibition sur le Court Rainier III, avec la participation des meilleurs joueurs du tournoi, dont Novak Djokovic.

Cette année, le tout nouveau directeur, David Massey, a annoncé lors de sa conférence de presse de vendredi dernier que les Rolex Masters soutiendraient le Groupement des entreprises monégasques dans la lutte contre le cancer (Gemluc), association qui fêtera en fin d’année ses 50 ans d’existence. Ainsi, le tournoi va reverser un don à chaque ace marqué par les joueurs.

Pour la recherche

Le président de l’association monégasque Gemluc, François-Jean Brych, ne cachait pas à quelques jours du démarrage des Rolex Masters sa satisfaction de ce partenariat noué avec le grand rendez-vous sportif. « Je me réjouis de cette collaboration également portée par Mélanie-Antoinette de Massy, la présidente de la Fédération monégasque de tennis et du Monte-Carlo Country Club, lors du Rolex Monte-Carlo Masters. Faire un don à la lutte contre le cancer pour chaque ‘‘ace’’ réussi par un joueur est une action solidaire formidablement généreuse. Je remercie de tout cœur le Country Club et sa présidente pour cette générosité. Nous saurons la valoriser dans la lutte contre le cancer. »

Les fonds récoltés par l’association, dont la marraine est la princesse d’Hanovre, financeront essentiellement la recherche mais également du matériel de dernière technologie.

Cette année, les Rolex Masters et le Country Club ne sont pas les seuls à se mobiliser puisque, s’il le souhaite, le public peut également faire corps à cette cause. De quelle manière ? En venant mesurer la vitesse de son service à l’espace animation, situé à proximité de l’entrée 2.

Le public aussi mobilisé

Cette animation, la seule payante de l’espace dédié avant tout aux enfants, coûte un euro pour un essai de trois balles, à l’issue duquel on remporte un petit diplôme, scellant la vitesse du service. Toute personne qui le souhaite peut se rendre à ce stand qui est sans limite d’âge. Bonne nouvelle, depuis samedi, il ne désemplit d’ailleurs pas et lorsque les joueurs apprennent qu’ils participent à une bonne action, certains n’ont pas hésité à relever une seconde fois le défi.

L’an dernier, le tournoi, en collaboration avec BNP Paribas, avait récolté 30.707 euros au profit du Centre Hospitalier Princesse Grace et offert 200 places en remerciement au personnel hospitalier. Gageons que pour ce cru 2023 le public et les joueurs relèveront le défi d’aller aussi loin, et pourquoi pas, au-delà.