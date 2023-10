Bonnes affaires, facilité de parking, lots à gagner... Tout savoir sur la grande braderie de la Croix-rouge monégasque, ce samedi à l’Espace Léo-Ferré

Ce rendez-vous phare de la vie associative monégasque est de retour sur une formule d’une journée pour proposer aux participants tout un tas de bonnes affaires. L’occasion de dénicher des pépites, tout en faisant une bonne action.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement qui attire en moyenne 3.000 personnes chaque année.

Pourquoi la braderie est-elle de retour sur une formule 1 jour?

La grande braderie de la Croix-Rouge monégasque renoue avec sa formule initiale sur une seule journée.

"En raison de la crise covid, nous avions dû sauter la braderie de 2020. Par conséquent, nous avions beaucoup de dons et c’est la raison pour laquelle nous avions choisi d’étaler la braderie sur deux jours, retrace Frédéric Platini, secrétaire général de la CRM. Là, on revient sur un format classique d’une journée parce qu’on a un peu moins de stocks à proposer qu’après le Covid."

Un peu moins de stock qui ne veut pas dire moins de dons. "On en reçoit toute l’année et une grosse partie part aux bénéficiaires du service social. C’est le surplus qui est vendu lors de la braderie."

Pourquoi à l’Espace Léo-Ferré?

Après le Chapiteau de Fontvieille, la braderie est de retour à l’Espace Léo-Ferré "pour une question logistique". "On avait beaucoup d’éléments lourds précédemment donc c’était plus simple d’être sous le chapiteau de Fontvieille. C’est moins le cas cette année, donc l’Espace Léo-Ferré est plus adapté."

Que pourra-t-on trouver sur les étals?

Tout ce qu’on trouve habituellement à l’occasion de cet événement solidaire bien connu des Monégasques.

À savoir: des vêtements (parfois de luxe) pour homme, femme, enfant, bébé mais aussi de la maroquinerie, des accessoires de mode, du matériel de puériculture, des jouets, des meubles, des objets déco…

Quelles sont les animations prévues?

Comme chaque année, les personnes en quête de bonnes affaires pourront profiter de leur flânerie entre les étals pour participer à une tombola. Les tickets sont en vente sur place, avec un tirage au sort à 17h.

Parmi les lots à gagner: des déjeuners ou brunchs dans des établissements de la Principauté, des invitations à des spectacles, des cadeaux de plusieurs clubs de Monaco et bien d’autres encore.

Des ateliers ludiques sont par ailleurs prévus pour occuper les enfants pendant le shopping des parents (chamboule-tout, sculpteur de ballons, activités sportives…).

À quoi servira la somme récoltée?

L’année dernière, la braderie avait permis de récolter 81.000 euros. Lesquels avaient été intégralement consacrés aux aînés pour renforcer les liens intergénérationnels et leur proposer des activités sur cette thématique.

"Cette année, nous n’avons pas identifié de cause en particulier. La somme récoltée ira aux actions de la Croix-Rouge monégasque et sera potentiellement affectée à tout ce qui est mis en œuvre pour la transition écologique de la Croix-Rouge", confie Frédéric Platini.