Téléthon 2019 : du muscle et de la solidarité sous le soleil

Samedi, La Turbie a participé au Téléthon depuis la place Neuve. Et les premiers à donner l’exemple, dès le matin, 9 heures, furent des cyclistes. Après avoir pris un café sur le stand de l’association patriotique turbiasque, une vingtaine d’adeptes de la petite reine - parmi lesquels le ministre d’État de Monaco, Serge Telle, le président de la Fédération Monégasque de Cyclisme (FMC), Umberto Angelotti et le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, accompagnés de membres de la FMC et de l’ASCT Cylisme - ont enfourché leur vélo pour 48 km de pédalage sur la boucle Peille, La Grave, Blausasc, Contes, Drap, La Trinité, La Turbie. Avant même leur retour à midi, la place Neuve s’était remplie de jeunes Turbiasques venus vendre leurs livres et jouets, accompagnés de parents espérant voir ainsi les chambres désengorgées, et de stands divers offrant animations et gourmandises au profit du Téléthon (tombola, crêpes, vin et chocolat chauds, miniparties de tennis, fabrication de déco de Noël, yoga et méditation).

Gros succès pour les pompiers qui proposaient un tour du village en camion rouge avec « Pin-pon » obligatoire. Le tout dans une ambiance très bon enfant et musicale gérée par Pierre Simond, l’un des profs de fitness de l’ASCT (Association sportive et culturelle turbiasque).

C’est l’après-midi que la place a connu la plus forte animation, avec les démonstrations de plusieurs sections de l’ASCT : judo, karaté, danse et danse country comme clou du spectacle.

Et si les comptes financiers restaient encore à faire, il était déjà évident que la cote maximale de 100 % d’entrain et de bonne volonté avait été atteinte. Pour prolonger cet esprit, il est encore temps de composer le 3637.