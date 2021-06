Soulagement pour les amis des animaux: le Refuge de l’espoir à Mougins ne fermera pas en septembre

Depuis quelques jours, les messages d’inquiétude sur l’avenir du Refuge de l’espoir de Mougins, pleuvaient sur les réseaux sociaux. Sa fermeture était en effet annoncée pour septembre.

"Une vraie catastrophe. Je fais moi-même partie des adoptantes de ce refuge et je n’ai vu nulle part ailleurs un amour si fort des animaux", alertait notamment Debo sur le Web.

La nouvelle est tombée en mai dernier, par lettre recommandée.

Le Département ne renouvelle pas la convention qui permettait depuis une trentaine d’années à cette association de protection animale, membre de la confédération des SPA de Lyon, de disposer gracieusement de son terrain. Et demande de libérer les lieux le 2 septembre 2021 au terme du bail.

Sous-location de boxes

Un coup dur pour ce refuge, présidé par Bernard Thomas, installé en plein cœur de la forêt de la Valmasque, qui peut accueillir 160 chats et chiens, permet 450 adoptions annuelles, et assure un service fourrière pour 14 communes.

Motif du non-renouvellement? "La convention n’a pas été respectée s’agissant de la sous-location de boxes non autorisée", mentionne le courrier du Département.

Une pratique qui avait été mise en œuvre par l’ancienne direction du Refuge en place il y a quelques années.

"L’ancien responsable louait des boxes à la fourrière de Nice, Chenilles services", explique Roxane Renucci, actuelle responsable, qui a mis fin, dès sa prise de poste, à ces "arrangements" non autorisés.

Changement de gérant

Ces derniers jours, les quatre salariés très investis et soucieux du bien-être de leurs protégés, étaient inquiets.

Moins pour leur avenir professionnel que pour la cinquantaine de chats et la vingtaine de chiens actuellement chouchoutés.

Néanmoins, le maire de Mougins, Richard Galy, informé par le Département, rassurait sur FB ce vendredi: "Le Refuge de l’espoir ne fermera pas. La structure reste en place, de même que les animaux. Il y aura un changement de gérant". Qui? "Nous n’avons pas été sollicités, nous confiait Joseph Hernja, responsable régional Sud Est de la SPA de Paris, mais si nous l’étions, nous sommes intéressés. Si ce n’était pas le cas, on travaillera en bonne intelligence".

Car, dans les cartons, depuis une quinzaine d’années, le projet d’une grande SPA juste à côté du Refuge de l’espoir, sur un terrain déjà acquis de 1,5 hectare, est bel et bien de nouveau d’actualité.

"Le projet a été remis au goût du jour. Il va se faire, assure Joseph Hernja. On pourra accueillir 80 chats et une cinquantaine de chiens, et il y aura 7 à 8 salariés". À suivre donc.

Continuité des services

Ce vendredi soir, le Département donne un dénouement officiel à cette situation incertaine: "Le Refuge va être repris par l’association Au Service des Animaux 06, vient d’annoncer Marc Javal, directeur général adjoint au Département en charge des services techniques. Il y aura donc continuité de la prise en charge des animaux et des services. Nous avons proposé une réunion de passation entre les deux associations pour les salariés". Une bonne nouvelle pour tous les amis des animaux...