Séisme en Turquie et en Syrie: la Croix-Rouge Monégasque s’engage aussi pour l’après

Aussi ailleurs

Soutien des migrants

La CRM poursuit son action aux côtés de l’Italie, et plus précisément de Caritas Intemalia, pour aider les migrants toujours aussi nombreux à la frontière, avec distribution de vêtements et de repas trois à quatre fois par semaine. 5 135 personnes ont été aidées en 2022. Une attention est portée sur les mineurs migrants.

Au centre Orméa de Saint-Agnes, les bénévoles de CRM organisent des ateliers ludo-éducatifs.

Ukraine

En 2022, 800 Ukrainiens ont été pris en charge à Monaco. La CRM a matériellement et financièrement soutenu ces familles et facilité leur insertion. Des cours de français ont été dispensés deux fois par semaine grâce à un partenariat avec l’Alliance Française.

Cette action se poursuit en 2023. De manière générale, près de 1.260.000 € ont été dédiés aux personnes touchées par le conflit en Ukraine.