Record battu pour la marche contre le cancer du sein à Monaco avec 250 personnes réunies

C’est un nouvel élan pour Pink Ribbon Monaco ! Ce dimanche, en marge du Monaco Run, après une bonne heure de marche lancée notamment par la présidente du Conseil national Brigitte Boccone-Pagès et plusieurs conseillers nationaux, la présidente et fondatrice de l’association qui lutte contre le cancer du sein était enthousiaste. Natasha Frost-Savio dénombrait très exactement 203 pré-inscrits auxquels se sont rajoutées ce dimanche matin une trentaine de personnes venues soutenir son action. Un record depuis les douze ans que Pink Ribbon Monaco participe à la course !

"C’est d’autant plus étonnant que nous sommes en période de vacances scolaires, note Natasha Frost-Savio. Habituellement, nous rassemblons une centaine, voire 150 participants maximum."

Et ce dimanche, tout le monde semblait très motivé du port Hercule au Palais princier, puis de l’avenue d’Ostende à la place du Casino de Monte-Carlo, avant de redescendre vers le port pour passer la ligne d’arrivée de la Monaco Run.

"C’est la première fois que je marche avec l’association, explique Leslie Cherouvrier, en charge de la communication du Fairmont Monte-Carlo. Nous sommes une dizaine de l’hôtel habitué à soutenir Pink Ribbon."

L’association monégasque poursuit depuis 2011 l’immense mission de sensibilisation dans un registre qui veut ni larme ni drame. "L’objectif est de faire passer des messages aux femmes pour le dépistage du cancer du sein, soutenir les personnes qui vivent avec la maladie et œuvrer en mémoire aux personnes décédées ; en véhiculant une image positive pour ne pas rajouter de l’angoisse à la difficulté, insiste la présidente-fondatrice. C’est un acte de solidarité qui rappelle également que le cancer du sein ne touche pas uniquement les femmes. Certes, il touche 1 % des hommes seulement, mais quand la maladie est détectée, c’est toute l’unité familiale qui est atteinte."

Un gala pour soutenir la recherche

Face à ce fléau qui touche une femme sur huit mais qui se guérit dans 95 % des cas si le dépistage est fait à temps, l’association a décidé de s’engager dans une nouvelle mission cette année : la collecte de fonds pour aider la recherche.

Vendredi soir, un gala à l’Hôtel Hermitage avec une vente aux enchères a ainsi permis de récolter "une très belle somme d’argent" pour une étude menée par le Docteur Florent Hugonnet sur le cancer lobulaire particulièrement difficile à détecter.

L’Américain Noah Wyle, notamment connu pour son rôle du Dr Carter dans la série Urgences, et demi-frère de Natasha Frost-Savio, remet aujourd’hui le chèque au CHPG.

L’opération Octobre rose a associé très tôt le Palais princier, le gouvernement princier - « Stéphane Valeri m’a soutenu dès le début », tient à souligner Natasha Frost-Savio - et la Société des Bains de Mer pour illuminer les bâtiments. Une opération qui perdure évidemment en associant maintenant les commerçants en rose.