Quand Monaco tend la main aux Afghans

L’ingérence armée est un concept stérile. Telle est la leçon goûtée au prix fort par les Américains et leurs alliés, du Vietnam à l’Afghanistan en passant par l’Irak. Imposer la vision occidentale à un autre monde ne va qu’un temps et bien souvent au final, ravive la flamme de la vengeance, du terrorisme. D’où aussi le terme florissant au XXIe siècle de "soft power". Ou quand les États tentent de rayonner hors de leur base sans employer la force, sans brusquer les appareils politiques en place, pour mieux influer sur les orientations prises dans tel ou tel domaine.

Quand Monaco tend la main

À ce petit jeu de Monopoly, plutôt que de Risk, la Principauté de Monaco tisse des liens hors d’Europe depuis des décennies, notamment grâce à un tissu associatif vivace et un noyau dur de (gros) donateurs. Croix-Rouge Monégasque, Mission Enfance, Amitié Sans Frontières… la liste des associations venues en aide à l’Afghanistan est longue ces dernières années. Un "Cimetière des Empires" où le commandant Massoud – et ses espoirs – fut détrôné en 1996 par une milice créée de toutes pièces par l’ennemi pakistanais, et armée par les États-Unis: les "Talibans". Des "étudiants en religion" reclus dans les montagnes ou tapis dans le Nord Ouest du Pakistan depuis le déploiement de l’OTAN en 2003, qui ont repris le pays ces jours-ci à la faveur du retrait des troupes américaines.

Une prise de pouvoir qui devrait se traduire par le retour d’un islam rigoriste dont témoigne Ahmad, réfugié épanoui après avoir bénéficié d’une main tendue du Pavillon Bosio, l’École supérieure d’arts plastiques de Monaco. Un pays d’Asie centrale tourmenté où entretenir un business est désormais utopie. La preuve avec l’exemple de Monaco Telecom, contraint de décamper après avoir déployé une offre de téléphonie pendant quinze ans. Avant d’être déconnecté.