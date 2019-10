Pourquoi Téléthon Monaco quitte le port Hercule pour l'Auditorium Rainier-III

Le Téléthon Monaco sur le port Hercule, c’est fini. Les 7 et 8 décembre, pour éviter les caprices de la météo et obtenir toujours plus de dons, le village s’installera à l’Auditorium Rainier-III.

"Cette incroyable aventure, nous vous la devons! Vous jouez un rôle majeur dans cette révolution mondiale. Vous qui êtes donateurs, bénévoles, partenaires du Téléthon, c’est grâce à votre mobilisation que l’espoir devient concret pour des milliers de familles!" Devant les bénévoles et organisateurs du Téléthon Monaco, réunis jeudi soir à la Maison des associations – A Casa d’i Soci –, Muriel Agliardi, présidente de l’association d’organisation du Téléthon Monaco et coordinatrice pour l’AFM Téléthon, était heureuse de rappeler que les thérapies géniques donnaient des résultats. "Ça marche, confiait-elle quelques minutes plus tôt. Les premiers patients, des enfants atteints d’amyotrophie spinale, une maladie qui entraîne le décès au bout d’un ou deux ans dans 95% des cas, sont sauvés après une seule injection. Le Téléthon a permis cela." Doper les dons Jeudi soir, Muriel Agliardi a réuni bénévoles et partenaires, les forces vives du Téléthon monégasque, pour faire le point sur l’avancée des recherches et annoncer que le Téléthon Monaco allait déménager. "On quitte le port Hercule parce que la météo est un facteur trop important pour la réussite du Téléthon. La pluie et le vent nous ont causé du tort par le passé. L’an dernier, le dimanche, nous avons dû fermer le village à cause du vent.Une tente a même été emportée et s’est retrouvée dans l’eau." Le mauvais temps n’est pas étranger à la baisse des dons: 91.767 € en 2016, 70.467 € en 2017 et 61 996 € en 2018. L’enjeu est donc de redresser la barre en 2019. Un autre facteur n’est pas négligeable : installer le village sur le port Hercule coûte environ 30.000 € en frais de logistique. "Cette année, l’argent des sponsors affecté à l’installation des structures pourra aller directement à l’AFM Téléthon", se réjouit la présidente. Le Téléthon Monaco quitte donc le port Hercule pour se mettre à l’abri à l’Auditorium Rainier-III, les 7 et 8 décembre. Muriel Agliardi, coordinatrice du Téléthon Monaco. Photo A.C. Deux autres dates sont d’ores et déjà à cocher sur le calendrier: le 29 novembre, au Cordon d’Or, le restaurant du Lycée technique et hôtelier, où un dîner sera organisé au profit du Téléthon. Et le 7 décembre à 20 h 30, le Chœur des Trois corniches se produira au Théâtre des Variétés, toujours pour la même cause. Défis perchés Les bénévoles et partenaires réfléchissent ainsi, depuis jeudi soir, aux stands qui seront installés dans l’Auditorium. "Ce seront à peu près les mêmes. Mais nous devrons trouver une logistique différente. On ne pourra pas, par exemple, installer l’échelle des pompiers dans l’Auditorium." Il faudra donc imaginer des solutions alternatives, sachant que le Téléthon 2019 entend prendre de la hauteur, le thème retenu pour cette édition. Lors de cette réunion préparatoire du Téléthon Monaco, Laurent Olmo, le délégué régional de l’AFM, a listé des exemples de défis susceptibles de faire prendre de la hauteur: "Une pile de crêpes, une pyramide humaine, des défis sportifs vertigineux… C’est le moment de se dépasser." On peut tout imaginer, dès lors que cela se déroule au-dessus du sol. Une course des escaliers, des sauts en parapente, un repas aérien… Voilà des idées de manifestations en altitude adaptées à Monaco. L’appel aux défis perchés est lancé. Savoir+

Téléthon 2019, les 7 et 8 décembre.

- Stands du Téléthon Monaco à l’Auditorium Rainier-III, de 9h à 23h le samedi, de 9h à 20h30 le dimanche.

- Vendredi 29 novembre : dîner au restaurant du Lycée technique et hôtelier.

- Samedi 7 décembre à 20 h 30 au Théâtre des Variétés : concert du Chœur des Trois corniches.