Pourquoi les Restos du Coeur ont quitté le Plan-de-Grasse pour Saint-Laurent-du-Var

Trois fois plus grand. Un avant-après radical. Vendredi 21 octobre, au 160 avenue Jean-Aicard à Saint-Laurent-du-Var, le nouveau local azuréen des Restos du Coeur a eu droit à son inauguration. Un grand moment pour l’antenne départementale qui voit en un même lieu être réunis ses bureaux et son hangar de stockage sur 1200m2.

Un déménagement plus que bienvenu du Plan-de-Grasse car les besoins ne cessent d’augmenter, comme l’a si justement rappelé la présidente départementale de l’association, Hélène Choux: "Depuis la crise sanitaire, nos équipes sont mobilisées. Cette nouvelle adresse nous permet de leur offrir des conditions de travail plus favorables."

Au total, sur les seize centres des Alpes-Maritimes, ce sont 650 bénévoles qui s’activent au quotidien pour tendre la main aux plus fragiles. Un engagement salué par la venue du président national Patrice Douret qui a profité de la présence des parlementaires - la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone et le député Éric Ciotti - pour faire passer son message:

"Aujourd’hui, la mobilisation de nos bénévoles est compromise par les problématiques liées aux déplacements. Pour certains, cela n’est plus possible financièrement. Transformer les réductions d’impôts en crédits d’impôts permettrait à plus de monde de pouvoir assurer ces trajets… Ce serait un investissement social!" Les deux élus concernés ont assuré de leur soutien les Restos. En attendant, la structure ouvre grand ses bras à de nouveaux candidats prêts à donner de leur temps.

Savoir +: https://ad06.restosducoeur.org/devenir-benevole/