Pour la 4e fois ce vendredi soir à Monaco, la Fondation Flavien marchera pour fédérer les consciences contre les cancers pédiatriques

Le rituel est le même depuis quatre ans déjà. Chaque 15 février, à l’occasion de la journée internationale des cancers de l’enfant, les équipes de la Fondation Flavien appellent le pays à se mobiliser, symboliquement, en famille.

En prenant part à une marche dont le départ sera donné vendredi soir à 18 heures, place du Palais, pour rejoindre la place d’Armes via la Rampe Major. Objectif : mettre le projecteur sur les cancers pédiatriques et les moyens de les combattre.

Des avancées

"Nous sommes dans une année de résultats pour la fondation, avec des publications médicales importantes, fruits de la réussite de nos collaborations avec le centre scientifique et les équipes que nous finançons, se félicite Denis Maccario, le président. Aujourd’hui nous passons à une vitesse supérieure et c’est le moment de redoubler d’assiduité dans le soutien et les efforts de chacun. Nous sommes dans une phase de prise de conscience, on touche au but et il n’est pas question de relâcher la bride."

Ce sera l’esprit de cette marche, ce vendredi soir, qui vise à fédérer les consciences. Mais aussi inciter aux dons pour accompagner la recherche via le site de la fondation ou des boîtes à dons qui seront présentes sur le parcours de la marche.

"Outre le soutien financier, nous avons besoin d’un soutien au quotidien, pour partager nos informations, avancer mieux et plus et amplifier notre réseau national et international", continue Denis Maccario.

Première étape pour montrer l’attachement à la cause, vendredi soir, les façades du Palais princier, du Conseil national et du Casino s’éclaireront en orange, couleur symbolique du combat de la Fondation Flavien.