Plus de 20.000 euros récoltés pour la recherche médicale via la course virtuelle des 24 Heures du Mans

PAR C. Verany Mis à jour le 20/06/2020 à 11:07 Publié le 20/06/2020 à 11:06

Mis à jour le 20/06/2020 à 11:07 Publié le 20/06/2020 à 11:06