PHOTOS. Une vente aux enchères au Yacht club de Monaco réuni 40.000 euros pour lutter contre les maladies cardiovasculaires chez les femmes

21 œuvres aux enchères

Pour rassembler des fonds et ainsi aider à la prise en charge des femmes malades les plus démunies de la région, vingt et une œuvres ont été mises aux enchères sous le marteau de Frédéric Lefevre, huissier.

Plusieurs artistes ont donné une pièce, dont certains ont des attaches fortes en Principauté: Calypso de Sigaldi, Beli, Mateo Mornar, Federica Nardoni-Spinetta…

Et 40.000 euros ont ainsi été récoltés. De quoi poursuivre les actions de l’association également soutenue par le prince Albert II qui a donné son Haut Patronage.