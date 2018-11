PHOTOS. No Finish Line : 1.300 élèves du collège Charles-III ont couru avec leurs professeurs pour soutenir leur camarade Athina

Dès 9 heures, ce mercredi matin, une marée rouge et blanche s’est élancée sur la piste de la No Finish Line. Il y en avait du monde. Aux abords du parcours, Cédric Bertrand, principal du collège Charles-III, encourage ses élèves, son personnel et ses professeurs. C’est la première fois que tout un établissement se mobilise pour une cause, et quelle cause!

1.160 élèves en piste

et un collège fermé

On court, on marche, on discute et les sourires sont de rigueur. "Ce mercredi matin, 1.160 élèves sont sur la piste. Sans oublier le personnel et les professeurs qui sont entre 150 et 180. Certains font le parcours, d’autres sont au ravitaillement. Mais tout le monde participe. Si c’est la première fois que tout un établissement scolaire participe à la NFL, c’est aussi la première fois que nous fermons le collège alors qu’il devrait y avoir classe", sourit le principal.