Paradis Porsche s'installe pour sa 29e édition à Saint-Tropez

Même en période de pénurie de carburant ou d’interrogation sur la sobriété, pas question pour le Porsche Club Méditerranée de rater son rendez-vous tropézien. La 29e édition du rassemblement des véhicules de la marque allemande aura ainsi lieu comme d’habitude sur le parking du port, samedi et dimanche de 9h à 18h (gratuit le premier jour, 5 euros par personne le second). Après l’arrivée, l’installation et avant les soirées festives aux Caves du Roy, les inscrits pourront aller au circuit du Luc afin de se faire plaisir sans risquer l’amende pour excès de vitesse!

Pour les amateurs de belles mécaniques, c’est l’assurance de découvrir de près l’ensemble des sorties Porsche, de la création aux dernières innovations, y compris avec un moteur électrique.

"Nous aurons 500 modèles présentés, de toute la France et même au-delà ", indique le président Jean-Paul Viala qui, comme toujours, a dû refuser du monde. "J’ai 700 à 800 demandes, Saint-Tropez attire!", poursuit le responsable qui tient à mettre en avant les bolides plutôt que des stands. Même si le village des exposants fait lui aussi partie des incontournables. Au programme: vente de jantes, de modèles réduits, des articles de nettoyage, des vêtements...

"La 911 de légende"

Mais l’essentiel sera un régal pour les yeux et les oreilles, à l’écoute des moteurs Porsche, au son si reconnaissable. Avec un thème annuel pour retracer l’histoire de la marque légendaire. Ainsi, après les cabriolets en 2020 et la 911 Targa en 2021, c’est la 911 Carrera RS qui sera à l’honneur à l’occasion de ses cinquante ans. Avec aussi un clin d’œil aux 968 qui, elles, ont 30 ans au compteur.

"C’est l’une des voitures de sport les plus couronnées au monde, sans doute la 911 de légende par excellence. Avec sa fameuse queue de canard, elle représente la sportive, légende roulante capable de procurer un plaisir de pilotage rare ", précisent les organisateurs.

Elle figure sur l’affiche officielle réalisée par le Franc-Comtois Clément Decaens, où l’on aperçoit évidemment le village en arrière-plan. Suite à plusieurs demandes, la réédition d’affiches de précédentes éditions a été réalisée: elles seront en vente sur le stand du club ce week-end.

Jean-Paul Viala se félicite par ailleurs de la venue, comme l’an passé, d’un passionné hollandais, se déplacçant avec des pièces d’exception, dont le prix et la rareté font l’admiration générale.

Coupé, cabriolet, Targa, Boxster, 911 (dévoilée en 1963), 718, RS notamment, les formes et les couleurs ne manqueront pas pour rêver, à défaut de pouvoir s’offrir ces petits bijoux de technologie et d’esthétique.

www.mediterranee-porscheclub.fr