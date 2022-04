Où que vous soyez, levez un carton blanc pour la paix ce mercredi

"Plus que jamais, nous souhaitons rappeler le rôle du sport dans le développement d’initiatives qui permettent de dépasser les clivages et d’apporter des solutions durables pour la paix. Rejoignez la mobilisation mondiale et levez votre #WhiteCard !"



Comme chaque 6 avril, l’ONG monégasque Peace and Sport sonne le tocsin en cette Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.

En référence aux cartons jaune et rouge dans le monde du sport, la #WhiteCard invite non pas à punir mais à promouvoir la paix.

"pour un monde plus juste à l’avenir"



Alors que les conflits armés gangrènent la planète, vous êtes donc invités à vous prendre en photo avec un carton blanc en main et à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WhiteCard.



"Aujourd’hui le sport, par la voie du carton blanc, envoie un message d’espoir, de connectivité et de solidarité sur les réseaux sociaux. Nous devons continuer à promouvoir les valeurs positives du sport au service de la paix pour notre bien aujourd’hui et pour un monde plus juste à l’avenir", a déclaré le prince Albert II.