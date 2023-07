Opération prévention de la noyade au stade nautique Rainier-III ce mardi à Monaco

Le décès d’une septuagénaire ce lundi 17 juillet à Cannes ainsi que celui d’une enfant le samedi 15 juillet à Nice, sans compter les nombreuses noyades évitées, rappellent plus que jamais que la noyade reste l’accident domestique mortel qui se répète le plus chaque été.

Un chiffre pour prendre conscience, celui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui recense 236 000 décès par noyade chaque année dans le monde.

Grâce à la Fondation Princesse Charlène

Pour éviter ces drames, il vaut mieux connaître les mesures à prendre pour favoriser la sécurité des enfants en milieu aquatique.

C’est exactement l’objectif de la journée organisée ce mardi 25 juillet au stade nautique Rainier- III par la Fondation Princesse Charlène, en partenariat avec la mairie de Monaco, la Croix-Rouge monégasque, la Division de police maritime et aéroportuaire de Monaco, le corps des sapeurs-pompiers et l’Académie monégasque de la Mer.

Durant l’après-midi, des stands seront tenus par les partenaires afin de présenter leurs actions en lien avec la prévention de la noyade et ses risques. Ainsi, la Croix-Rouge monégasque et les sapeurs-pompiers proposeront des démonstrations et initiations aux premiers secours et des réanimations sur mannequins.

La Fondation Princesse Charlène de Monaco rappellera quant à elle les gestes à adopter pour se prémunir de la noyade. Entre 14 et 18 heures, des démonstrations de sauvetage aquatique seront effectuées.

Rappelons qu’en France, les chiffres de Santé Publique France soulignent que les noyades – 1 000 mortelles par an – restent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.