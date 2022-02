On a suivi un couple de danseurs au Trophée du Rocher de Monaco

C’est avec beaucoup de stress que Yolande Grosso se prépare pour le Trophée du Rocher. Elle et son partenaire, Joël Morocutti, participent pour la première fois à une compétition de danse dans la catégorie Sénior série F. "C’est le plus bas de l’échelle. On appelle aussi cette catégorie “premier pas”", explique Yolande.

Montrer que les plus de 60 ans peuvent danser

L’objectif est double aujourd’hui : Yolande veut voir jusqu’où elle peut aller mais aussi montrer que "ce n’est pas parce qu’on a plus de 60 ans qu’on ne peut pas faire de la danse".

Ces deux passionnés sont certes débutants, mais ils savent danser. Âgée de 64 ans, Yolande a beaucoup d’expérience. "Je danse depuis 10 ans. J’ai toujours aimé ça mais j’en ai toujours fait en social, pour des représentations." Aujourd’hui à la retraite, elle se lance dans un nouveau challenge, celui de la danse de compétition. "J’avais tout à apprendre", déclare-t-elle.

Yolande et Joël se sont rencontrés il y a quelques années grâce à des amis en commun. L’homme de 60 ans a aussi un passif : il est danseur solo depuis une douzaine d’années.

C’est ensemble qu’ils se lancent dans l’aventure de la compétition de danse en couple. "Je voulais partager des choses et je suis très content de participer", confie Joël, qui assiste depuis 5 au Trophée du Rocher.

C’est une nouvelle émotion qu’il ressent en tant que participant cette année. Le duo devait déjà participer l’année dernière mais l’événement n’a pas eu lieu en raison des restrictions dues à la crise sanitaire.

Yolande et Joël sont débutants en danses standards et latines, mais aujourd’hui ils ne feront que des standards. Ils n’ont appris que récemment qu’ils allaient participer à la compétition. Grâce à un entraînement express de quelques semaines, ils étaient prêts hier à danser. "On n’a qu’un seul passage à 13 h 15. On enchaîne valse lente, tango et quickstep."

Après quelques répétitions, Joël et Yolande se dirigent sur la piste, avec un peu de pression. Durant les six minutes de leur passage, la longue robe bleue de Yolande a gracieusement volé au rythme de la musique. De grands sourires sincères pouvaient se lire sur leur visage. "On a pris plus de plaisir sur le quickstep et même si on a fait des erreurs on ne s’est pas arrêté. Je suis très content", assure Joël juste, après la fin de leur danse. Yolande est heureuse mais pas encore soulagée: "Je me suis trompée dans les pas lors de la valse mais j’y suis arrivée".

"Beaucoup de travail et d’entraînement"

Le duo n’était pas seul pour cette journée, trois de leurs amis sont venus les encourager tout au long de leur passage, avec beaucoup de bienveillance. "Ils ont beaucoup de courage de participer. Il y a beaucoup de travail et d’entraînement derrière", déclare Sandra et Jean-Christophe qu’ils connaissent grâce à la danse.

"Ce qu’on veut c’est qu’ils donnent tout et s’amusent", affirme Jacquie, très heureuse de suivre le parcours de son amie.

Lorsque Joël et Yolande dansent, ils ont tous les trois les yeux rivés sur eux, prennent des vidéos et les applaudissent. Lorsque la médaille de la seconde place leur est remise, le podium a laissé place aux embrassades et aux félicitations. Leur entraîneuse, Mirella Piano, les a aussi complimentés. "Ils ont dansé correctement, avec le peu d’entraînement qu’ils ont eu c’était très bien."