Octobre Rose: vous avez jusqu'au 1er novembre pour gagner un maillot dédicacé de l'AS Monaco et faire une bonne action

Une bonne action de santé publique... Jusqu’au mercredi 1er novembre à 21 h, l’AS Monaco met en vente 12 maillots de joueurs dédicacés sur la plateforme d’enchères Catawiki.

"Et pour rendre l’opération encore plus spéciale, un tirage au sort sera également réalisé parmi les vainqueurs d’enchères et permettra à l’heureux élu de remporter un lot exceptionnel, composé d’une visite privée du Centre de Performance pour deux personnes, ainsi que de deux places VIP et d’une expérience warm-up à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais (15, 16 ou 17 décembre)", précise l'AS Monaco.

L'intégralité des fonds reversés à Pink Ribbon

L’intégralité des fonds récoltés grâce à cette opération caritative sera reversée à l’association Pink Ribbon, qui œuvre à la sensibilisation et la promotion du dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre d’Octobre Rose.

Avant le coup d’envoi de Monaco-Metz (2-1), dimanche dernier, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Sucro, a matérialisé cette opération en remettant un maillot de l’AS Monaco à Natasha Frost-Savio, présidente de Pink Ribbon Monaco.

"Un énorme merci à toute l’équipe et à toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce partenariat soir possible. Diffuser notre message lors de ce match est une opportunité unique pour nous de mettre à l’honneur le dispositif de dépistage disponible en Principauté", s’est félicitée la présidente de Pink Ribbon Monaco sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche, l’ensemble du staff de l’ASM et leurs collaborateurs, ainsi que les stadiers et hôtesses du stade Louis-II, arboraient un ruban rose au revers de leur veste.