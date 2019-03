Nos cinq idées de sorties pour ce week-end à Monaco et Menton

Au cœur d’un week-end qui s’achèvera, dimanche, en apothéose avec la venue de l’Orchestre de la BBC, la musique de chambre aura largement sa place à Monaco avec les sonates pour violoncelle de Britten interprétées par Cameron Crozman ce jeudi soir, et avec les quatuors 12, 13, 15 et 16 de Beethoven interprétés vendredi par le Quatuor Signum et samedi par le Quatuor Capuçon.

Jeudi à 20 h 30 au Lycée hôtelier, vendredi à 20 h 30 au Musée océanographique, samedi à 20 h 30 Salle Garnier.

Tarifs : de 26 à 35 euros.

Tél. +377.98.06.28.28.

