Noëlle Perna et son cabaret en spectacle à Villefranche-sur-Mer pour soutenir le Secours Populaire et les réfugiés ukrainiens

Ce sont des bénévoles villefranchois de l’antenne azuréenne du Secours Populaire qui ont soufflé l’idée d’un spectacle pour lever des fonds en faveur de l’aide aux réfugiés ukrainiens. Et en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, la soirée s’est montée (lire ci-dessous). Noëlle Perna, alias Mado la Niçoise, embarque le vendredi 6 mai à Villefranche des talents locaux pour Le cabaret de Mado. Une soirée solidaire qui est aussi l’occasion de découvrir un spectacle et un projet que l’artiste a en tête depuis longtemps, et qu’elle aimerait bien pouvoir pérenniser. Elle nous en dit plus.

Vous avez dit "oui" tout de suite?

Evidemment. Parce que tout le monde se pose la question : qu’est-ce qu’on peut faire pour aider? Quelque part c’est une chance qu’on me propose ça, parce qu’on ne sait pas par quel bout s’y prendre pour aider l’Ukraine, donc merci au Secours Populaire. Les artistes qui étaient avec moi ont foncé tout de suite aussi.

Vous avez donné ce spectacle en avril pour une autre soirée solidaire, en faveur des sinistrés de la tempête Alex. Soutenir par le rire, c’est ce que vous savez faire de mieux?

C’est ça, moi, c’est ce que je fais le mieux. Et comme ça, on est prêts! Ce spectacle-là est un grand divertissement qui correspond à l’époque, il y a plusieurs disciplines, qui sont bien dans l’esprit Mado, assez atypique.

Qui vous accompagne?

Des artistes d’âges et d’univers différents, 100% locaux, zéro bilan carbone. Un champion de breakdance, deux musiciens qui étaient dans le groupe Les Squatteurs, une chanteuse accordéoniste, deux comédiens, un transformiste magnifique. Ils ont tous des interactions avec Mado qui, en fait, mène un casting pour monter son cabaret InterNissational qui va tourner dans le monde et l’arrière-pays...

C’est un nouveau projet?

En fait, ce cabaret je l’ai en tête depuis trois ans. Je n’étais pas encore passée à la réalisation parce que mon objectif serait de l’ancrer dans un lieu à Nice, d’y créer un rendez-vous tous les deux mois pour présenter tous les artistes de notre région, où je serai le catalyseur, en me servant de ma notoriété. Je cherche un lieu depuis trois ans! On peut lancer un appel d’ailleurs, ici, il faudrait une salle de 250 places maximum... Mon objectif, c’est ça, pour les mois à venir. Donc la première réalisation c’était à Drap, la seconde, c’est celle-là.

Le cabaret de Mado. Vendredi 6 mai, à 19 h 30. Théâtre de Verdure de Villefranche-sur-Mer (sous chapiteau en cas de pluie).

Tarif unique solidaire : 30 euros. Rens. 04.92.00.24.24.

Réservations sur soutien.secourspop06.fr et dans les antennes du Secours Populaire.