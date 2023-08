Monaco récolte des jouets pour les enfants malades

Pas question de laisser les enfants malades de la Fondation Lenval en rade ! C’est pour cette raison que Monaco participe une nouvelle fois à l’opération "Les Voiles Blanches".

Rappelons que cette opération, qui démarre souvent vers la fin de l’été, couvre l’ensemble du littoral de la Région Sud. Elle consiste à récolter des jouets et des jeux pour enfants qui seront ensuite distribués à la Fondation Lenval à Nice.

Deux coffres à remplir

Depuis le 2 août, deux coffres ont été posés à deux endroits de la ville de Monaco : l’un dans le hall de la mairie, le second au marché de la Condamine.

Les personnes volontaires et intéressées sont donc invitées à y déposer un jeu ou un jouet, impérativement neuf et sans emballage cadeau. Ce détail permet une meilleure distribution aux enfants le moment venu.

Cette initiative solidaire, qui connaît un franc succès chaque année, apporte un peu de réconfort et d’évasion aux petits et plus grands hospitalisés et qui dépendent de la Fondation niçoise.

La récolte de ces jouets et de ces jeux aura lieu entre le 25 août et le 10 septembre sur l’ensemble des ports du littoral. Le Pirate Blanc embarquera en effet à bord de son voilier, Skaf, et naviguera entre les Bouches-du-Rhône, le Var, Monaco et les Alpes-Maritimes à cette période.

Il passera par les 20 ports de la Côte d’Azur, afin de récupérer ces coffres remplis de jouets. D’ici là, n’hésitez donc pas à passer par les coffres de Monaco, si le cœur vous en dit.