Monaco Aide et Présence fête ses 40 ans au Palais princier ce vendredi

un concert avec john mclaughlin

Comment va se dérouler cette soirée anniversaire ?

Les invités arriveront à 20 heures et auront un dîner-buffet. Un concert est programmé avec des musiciens indiens sous la houlette de John McLaughlin. Une vente aux enchères, menée par Christie’s, va nous permettre de récolter des fonds. Nous avons seize lots exceptionnels, dont un dessin de Guillermo Mordillo, une Smart offerte par SAMGF et customisée par Riva, une Lambretta de 1957 que donne mon fils et customisée aux couleurs de la Riviera. Pour les 35 ans, nous avions récolté près de 400.000 euros…



Dans quels pays vous déplacez-vous personnellement ?

Je vais en Inde au moins trois fois par an. Et avec d’autres membres du conseil, je me rends aussi au Cameroun, au Brésil et à Madagascar. D’autres administrateurs de MAP, dont la vice-présidente Pilar Klemm, sont allés au Malawi, en Égypte ; et d’autres encore en Moldavie, en Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud.



Comment a commencé l’histoire de MAP ?

C’était il y a donc quarante ans. La fondatrice de MAP est Anne-Marie Ledu, l’épouse du directeur de l’école de Saint-Maur qui, avec le docteur Richard, a commencé l’aventure avec une opération d’aide médicale au Cambodge. La princesse-Grace était alors présidente d’honneur. Le prince Albert II lui a succédé. Le Souverain s’investit beaucoup et, bien qu’il soit maintenant chef d’État, il parvient encore à voyager avec nous. Il est allé pratiquement dans tous les pays et connaît tous les responsables. Il est par exemple venu à Madagascar, il y a deux ans, pour l’inauguration d’une école et de la maternité du village.



Savoir +

Réservations : 93.50.84.05. info@monaco-map.org. Tarif : 1 000 euros. Il reste encore quelques places.