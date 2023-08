À la rencontre de Matthias Noirel, le vainqueur cazuréen de la finale Ninja Warrior

À son arrivée à la Ninja Box installée jusqu’au 30 août dans le centre commercial laurentin, les bravos fusent, les applaudissements crépitent. Encore tout auréolé de sa victoire de la veille lors de la finale 2023 de "Ninja Warrior" diffusée sur TF1, Matthias Noirel ne boude pas son plaisir: "Je suis très heureux d’avoir enfin réalisé mon rêve! C’est tellement de travail, de sacrifices depuis des années."

Grimpeur de formation, ce jeune sportif de 23 ans s’est longtemps entraîné au Val de Grimpe, l’union de grimpe sportive de Cagnes-sur-Mer. Dès l’âge de six ans. Avant de se spécialiser dans le ninja.

Un vainqueur surprise

Loin d’être le favori de cette 8e édition de "Ninja Warrior", Jean Tezenas du Montcel et Clément Gravier étant considérés comme les deux vainqueurs potentiels, il est conscient d’avoir créé la surprise: "Je savais que les gens avaient confiance en mes capacités pour arriver jusqu’à la corde, surtout ceux qui me suivaient sur les réseaux. Mais j’avais gardé secret mon entraînement corde. J’étais content de voir cet éblouissement dans les yeux des gens qui n’en revenaient pas que j’ai été capable de faire ça. "

Une victoire qu’il a dédiée à son grand-père, décédé peu de temps avant la finale: "C’était un sportif de haut niveau. C’est lui, Jean-Paul Chabert, qui a créé le service des sports de Cagnes-sur-Mer, à Sauvaigo. Il m’a transmis la passion du sport. Il m’a énormément soutenu. Et lors de la finale, au moment du dernier obstacle avant la corde, j’ai eu une pensée très forte pour lui."

L’esprit d‘équipe et de transmission chevillé au corps, il est ravi d’animer la Ninja box: "N’importe quel profil peut affronter ici des obstacles, dans cet univers protégé. Y compris des personnes en situation de handicap." Dans la foulée, il passera six mois à Hawaï avec l’élue de son cœur puis un mois à New York, histoire de perfectionner son anglais et de tester des salles d’entraînement ninja Outre-Atlantique. En attendant de reprendre ses cours d’escalade à Paris, qui seront sans doute complets!

Ninja Box. Place d’Azur (Aile sud) à Cap 3.000. Tous les jours de 11h à 19h.