Lutte contre la noyade : une journée pour se rappeler des bons gestes et sauver des vies

« L’accident le plus courant se produit dans le milieu familial et familier »

Bénévole à la Croix-Rouge monégasque, Maria-Cécile a passé la journée au contact des passants pour les sensibiliser aux risques de noyade. Elle raconte.

Quel est l’objectif de ce type de journée de prévention ?

De les ramener vers nous. Plus on a de gens sensibilisés aux gestes de premiers secours, mieux c’est. ça peut arriver à n’importe qui et tout le temps. L’accident le plus courant se produit dans le milieu familial et familier, dans un environnement quotidien.

Vous vous adressez à tout le monde ?

Absolument. à tous les âges et toutes les nationalités. On vient de le faire en Anglais, en Allemand et en Français [rires].

Qu’est-ce que vous leur dites concrètement ?

On leur demande s’ils connaissent le numéro d’urgence de leur pays en fonction de leur lieu de résidence. On leur dit également que, s’ils ont dix minutes, ils peuvent aller suivre les gestes d’urgence pour la noyade et comment réagir face à un adulte ou un enfant ou un nourrisson victime de noyade.

Généralement, quels sont les retours ?

Les gens sont très contents. Certains l’ont fait il y a très longtemps donc c’est une remise en mémoire. Pour les autres on les incite à passer leur brevet de secourisme. Parce que là, c’est très court et ça peut sauver des vies. Même celle d’un proche. On les rattache souvent avec la corde sensible du cercle familial.