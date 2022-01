Louis Ducruet invite des légendes du football et des artistes de cirque à Louis-II pour jouer un match au profit de Fight Aids

Les amoureux du cirque seront encore privés cette année, le festival 2022 ayant été sacrifié à nouveau sur l’autel de la pandémie. Seul événement maintenu dans cette quinzaine de fête à Fontvieille: le match de football organisé le soir de relâche. Une épreuve sportive dans la bonne humeur mélangeant personnalités du ballon rond et du monde du cirque.

Après une première édition en 2020, la dénommée Fight Aids Cup sera de retour le 24 janvier prochain au stade Louis-II. Une version renouvelée du traditionnel match du festival, opposant l’équipe des Barbagiuans encadrée par le prince Albert II à celle du Cirque FC soutenue par la princesse Stéphanie.

C’est le fils de la princesse Stéphanie, Louis Ducruet, qui a proposé de doper ce match il y a deux ans, en l’installant sur la pelouse du Louis-II et non plus au stade Didier Deschamps. Et en proposant de verser les revenus de la manifestation à Fight Aids Monaco, l’association qui accompagne des femmes et des hommes vivant avec le VIH.

C’est Louis Ducruet et son associé Romain Goiran qui ont aussi mobilisé davantage d’anciens joueurs professionnels pour prendre part à la rencontre.

Un soutien du monde du foot

"Cette année encore, les légendes du football ont de nouveau répondu présents, dans les deux formations. Nous avons le soutien inconditionnel de tous ces joueurs et notamment de Sébastien Frey, capitaine du Cirque FC, qui nous a facilité la venue de certains de ces amis. Nous sommes ravis", se félicite Louis Ducruet, qui préside les Barbagiuans.

Parmi les participants, le champion du monde 1998 Youri Djorkaeff, engagé dans l’équipe du Prince, entend effacer la défaite aux tirs au but en 2020. Et pourquoi pas "remarquer un but au stade Louis-II, j’ai ça dans un coin de ma tête", confie l’ex-joueur rouge et blanc, dans le dossier de presse du match.

S’il n’y a pas de Ballon d’or à la clé, c’est une œuvre conçue par l’artiste Stéphane Cipre qui sera décernée au terme des deux mi-temps, à l’équipe gagnante.

Une autre création, signée Fred Allard, viendra récompenser le meilleur joueur du match. L’artiste dans son atelier de Saint-Laurent-du-Var a conçu trois œuvres pour cet événement.

La première pour le meilleur joueur, et deux autres qui seront vendues au profit de Fight Aids Monaco.

Savoir+

Les places pour le match du 24 janvier, à 18h30, seront disponibles sur le site www.asmonaco.com.

Tarifs: 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les 12-18 ans.

L’accès est gratuit pour les moins de 12 ans.

Une billetterie sera aussi disponible sur place le 24 janvier.