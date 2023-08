L'exposition s'achève ce dimanche, dernière occasion pour découvrir les toiles de Monet inspirées par la Riviera

Une inscription sur le mur de la salle 4 donne d’emblée le ton : "Je tiens absolument à m’arrêter, ne fût-ce que quelques jours à Menton pour y faire ce que j’ai vu hier au cap Martin. Ce sont deux motifs absolument exceptionnels à faire du même endroit en se retournant." Ces mots, écrits par Claude Monet en 1884, retranscrits dans le cadre de l’exposition estivale "Monet en pleine lumière", au Grimaldi Forum de Monaco, sont la promesse d’une découverte. Au milieu de la centaine de tableaux originaires du monde entier - on connaît le problème de la dispersion des œuvres du maître de l’impressionnisme - les amateurs d’art locaux pourront voir en peinture des décors qu’ils connaissent physiquement. Monaco, Roquebrune, Dolceacqua, Bordighera…

23 œuvres de la Riviera

"Autour d’une section consacrée aux peintures réalisées sur la Riviera, vingt-trois œuvres exceptionnelles, présentées pour la première fois en France et à proximité même des sites encore préservés où elles ont été peintes, l’exposition met en perspective l’œuvre de Claude Monet au regard de sa quête de capturer la lumière", indique-t-on du côté du Grimaldi Forum. Trois toiles avaient bien été exposées en 2019, à l’initiative d’un diplomate à la retraite, Aldo Herlaut. Mais c’est en Italie qu’il fallait se rendre pour les admirer.

Monet n’aurait sûrement jamais connu le secteur sans son ami Renoir. C’est avec lui qu’après deux semaines passées à Monaco, il s’arrête une première fois à Bordighera en décembre 1883. Habitué à la Normandie et aux Pays-Bas, Monet est fasciné par la lumière. Quinze jours plus tard, il annonce à son galeriste, Paul Durand-Ruel, qu’il y retourne. Glissant au passage qu’il n’est pas nécessaire d’en informer Renoir. Et le voilà de nouveau sur place début 1884. Il y restera trois mois - profitant de l’opportunité pour passer neuf jours à Menton, à l’hôtel Prince de Galles.

Ses trois séjours sur la Riviera, entre 1883 et 1888, marquent assurément un tournant. "On méconnaît la complexité d’un processus créatif en constante évolution. Cette exposition a permis de souligner l’importance de son séjour dans le Midi. C’est un moment clé dans sa vie et dans son parcours. C’est aussi le moment où il atteint sa pleine maturité", souligne ainsi la commissaire d’exposition, Marianne Mathieu. Confirmant l’importance de ces œuvres dans l’histoire de l’art, en plus de l’émotion qu’elles suscitent chez ceux qui connaissent les lieux représentés.