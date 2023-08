Les Suricates de Monac’ visent le Rallye des Gazelles 2024

On a coutume de surnommer le suricate, "sentinelle du désert". ça tombe bien, c’est dans les dunes marocaines que les Suricates de Monac’ entendent briller. Derrière ce nom, une nouvelle association à but humanitaire fondée par Céline Cottalorda et Sylvie Bertrand.

"En créant l’association, nous avions en tête d’alerter sur des sujets dont on ne parle pas tous les jours et d’apporter notre petite pierre en soutenant des causes auxquelles nous croyons", indique Céline Cottalorda, la présidente des Suricates de Monac’.

Un soutien à la Fondation Panzi

La première des actions sera sportive car le tandem s’est inscrit à l’édition 2024 au Rallye Aïcha des Gazelles.

Une épreuve sportive 100 % féminine d’orientation et de course dans le désert. Outre la compétition, chaque équipage s’engage aussi pour un projet humanitaire.

Et les Suricates mettront en lumière la Fondation Panzi, créée par le docteur congolais Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018.

Surnommé «"l’homme qui répare les femmes", son action a déjà permis de soigner plus de 50.000 victimes de mutilations génitales dans le cadre de conflits armés. "Le travail du docteur Mukwege est extraordinaire et malheureusement nécessaire. C’est une cause qu’il me tenait à cœur de défendre depuis de nombreuses années", poursuit la présidente.

Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes et Sylvie Bertrand, directrice du stade Louis-II prendront part à la 33e édition qui se déroulera du 12 au 27 avril 2024.

Les deux Monégasques, sportives aguerries, sont inscrites dans la catégorie 4x4 et leur équipage portera le dossard 158.

A la recherche de partenaires

"Pour donner de la visibilité à notre engagement mais aussi à ceux qui nous soutiendront, nous voulions participer à un événement à forte notoriété, basé sur des valeurs qui correspondent aux nôtres. Cela permettra aussi de faire parler de Monaco, puisqu’il y aura deux drapeaux rouges et blancs sur les portières de notre véhicule", glisse Sylvie Bertrand.

L’association espère aujourd’hui de l’aide et des partenaires pour boucler son projet. Les informations sont sur le site : www.suricates2monac.com