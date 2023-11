Les écoliers de CP sensibilisés à la noyade à Monaco

D’ordinaire l’exercice se passe dans une piscine. Ou, lors des beaux jours, sur la plage du Larvotto. Pour diffuser toujours plus ces messages de prévention contre la noyade qui est l’essence de ses activités, la Fondation Princesse Charlène a choisi d’étendre ses ateliers dispensant les bonnes pratiques tout au long de l’année scolaire. Et hier matin, c’est en direction des classes de CP de la Principauté que se tournait la formation. Au total, 334 enfants se sont retrouvés au Grimaldi Forum pour participer à ces ateliers pratiques de ludique. Consistant notamment à apprendre à repérer quelqu’un en détresse dans l’eau, utiliser un gilet de sauvetage, lancer une bouée ou se prémunir des dangers autour d’une piscine. Les écoliers ont aussi appris à rouler leur index et leur pouce pour former un "o", signifiant que tout est ok quand ils sont en train de se baigner.

Une alliance nationale

Au cours de cette matinée studieuse, les enfants ont pu rencontrer la princesse Charlène, venue observer le déroulé des activités. Et rappeler qu’il est important d’apprendre à nager le plus tôt possible.

À ses côtés l’épouse du souverain et l’équipe de sa fondation avaient mobilisé des professionnels de divers horizons pour ces ateliers. Notamment la direction de l’Éducation Nationale, la Mairie, la Croix-Rouge monégasque, la Police maritime, les Pompiers et l’Académie monégasque de la Mer, comme pour montrer que la lutte contre la noyade – qui fait chaque année plus de 230.000 victimes dans le monde – est une cause nationale. Et les élèves de CP sont repartis avec un sac contenant deux bonnets aux couleurs de la Fondation Princesse Charlène et un livre illustré de Mélinda Guery qui aide à mieux appréhender le milieu aquatique.