"Les deux priorités de mon mandat seront la jeunesse et la protection des océans": les confidences de Pierre Weill, nouveau président du Rotary Club de Monaco

Il y a du changement à la tête du Rotary Club de Monaco. Le 27 juin dernier au Méridien Beach Plaza, Alain Dewé a transmis le collier de président à Pierre Weill. L’ingénieur et chef de service à la Société monégasque de l’électricité et du gaz devient ainsi l’un des plus jeunes membres du club service à occuper ces fonctions.

Avec les 63 autres membres, dont ceux de son bureau*, Pierre Weill a deux priorités: la jeunesse ainsi que la protection des océans et de l’environnement. Entretien.

Comment êtes-vous rentré au Rotary Club de Monaco?

J’ai baigné dedans depuis mon plus jeune âge puisque mon père en était membre. En 2010, à l’issue mes études d’ingénieur et de mon retour en Principauté, j’ai intégré le Rotaract Prince Albert-Ier dédié aux jeunes, dont je suis devenu le président deux années plus tard. En 2016, je suis rentré au Rotary Club de Monaco dont je suis le plus jeune membre. En devenir le président est la concrétisation de cet engagement. Je me sentais prêt à donner un nouveau souffle à ce club, lequel se porte déjà très bien.

Quelles seront les priorités de votre mandat?

Passionné de la mer depuis mon plus jeune âge, je me suis fixé comme priorité d’agir pour la protection des océans et de l’environnement. Nous continuerons à soutenir le sanctuaire marin Pélagos, dont le club a été l’instigateur, avec des actions de sensibilisation auprès des jeunes et usagers de la mer. Le second thème de ce mandat sera centré vers la jeunesse.

Au travers de quelles actions?

L’idée est de décliner à Monaco les programmes jeunesse du Rotary International: le "Youth exchange" permet de passer une année scolaire à l’étranger et de découvrir de nouvelles cultures, le séminaire de formation RYLA forme les jeunes au leadership. Il y a, aussi, les camps d’été avec l’accueil en Principauté d’étrangers, les bourses d’étude du Rotary qui ont aidé de nombreux jeunes dans leur parcours.

Quel président serez-vous?

Un président dynamique et engagé. L’objectif est de faire bouger les choses, de se mobiliser pour faire le bien.

Outre les actions du quotidien, le Rotary Club de Monaco agit aussi dans l’urgence…

Lors de l’exercice 2022-2023, on a fourni aux sinistrés du séisme en Turquie dix maisons-abris pour 55.000 euros. On a effectué un don d’urgence de 10 000 euros pour les sinistrés des inondations d’Émilie-Romagne en Italie. Une moissonneuse-batteuse a été remise à une ferme de la Roya pour le maintien d’une vie économique et agricole après la tempête Alex.

Comment les financez-vous?

Tout cela est rendu possible grâce à de généreux donateurs et au produit d’opérations telles que le Monaco Rotary Golf Cup. Pourquoi ne pas organiser, aussi, un gala caritatif pour lever des fonds?





*Sylvain Chastanet, vice-président ; Ivo Francescon, secrétaire ; François Würz, secrétaire adjoint ; Marco Calegari, trésorier ; Renato Moscati Figini, trésorier adjoint ; Michele Tamma, chef du protocole.