Les Amis du Liban ont fêté Noël avec Didier Deschamps à Monaco

Un atelier maquillage leur avait même été mis à disposition, alors que les garçons, eux, pendant ce temps, tapait dans le ballon. Devinez avec qui…

Un petit terrain de foot avait spécialement été installé pour l’occasion.

C’est la troisième fois qu’Alan Granger rencontre Didier Deschamps. Et pourtant, à chaque fois, c’est toujours avec une certaine excitation qu’il va à l’encontre du double champion du monde.

"Je suis très content c’est sûr. En plus, il est vraiment gentil. J’ai même emmené le calendrier officiel de l’Équipe de France pour qu’il me le signe", raconte le petit garçon. Et le plaisir est partagé.

"C’est un plaisir pour moi"

Ça fait longtemps que je soutiens cette association et c’est toujours du bonheur de partager ce moment avec les enfants et surtout de leur donner le sourire. C’est une relation d’amitié que j’ai avec Boubou Hallani, elle sait qu’elle peut compter sur moi".

Sur le bord du terrain, les parents sont en admiration et ne manquent pas de taquiner le sélectionneur.

"Il faudra penser à lui plus tard pour l’Équipe de France", lance en plaisantant un des papas à Didier Deschamps. Le soir, les donateurs, ainsi que les nombreux bénévoles de l’association se sont de nouveaux rassemblés pour un gala, qui, une fois n’est pas coutume, à encore fait la part belle aux petites têtes blondes, comme le souligne la présidente.

"Tout ça c’est pour eux. Et ce soir encore, nous leur avons préparé une soirée d’exception. Il y aura un dj, la jeune pianiste Stella Almondo va jouer. Nous avons décidé de rester dans un univers très enfantin". Et puis après tout, Noël, c’est aussi et surtout pour les enfants, non?